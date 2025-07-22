۴ دستاورد ایران از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به روایت یک رسانه چینی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه چینی با بررسی پیامدهای حمله متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران تاکید کرد: یک چیز در اینجا قطعی است؛ حملات اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات هستهای ایران موجب پیشبرد آرمان صلح در خاورمیانه نشد. آنها فقط به سوءظنها افزودند و دستیابی به یک راهحل را دشوارتر کردند.
پس از آنکه رژیم صهیونیستی در ۲۳ خردادماه به بهانه مقابله با آنچه تهدید برنامه هستهای ایران عنوان کرده بود، حملات متجاوزانه خود علیه ایران را آغاز کرد، ایالات متحده در همراهی با این تجاوز وحشیانه، سه سایت هستهای کشور را هدف قرار داد.
وبگاه تحلیلی چاینا-یو. اس فوکوس در یادداشتی با اشاره به این حملات که پاسخ موشکی قاطعانه ایران را در پی داشت، نوشت: پس از این عملیات، ایران، اسرائیل و ایالات متحده همگی اعلام پیروزی کردند. این، نه تنها تفاوت در درک طرفین از نتیجه آن، بلکه شدت بازی هستهای را نیز نشان میدهد. بنابراین، چگونه باید نتیجه را درک کرد؟ شاید بتوان گفت که به جز چند سیاستمدار، هیچ برنده واقعی وجود نداشته باشد.
این رسانه با تاکید بر اینکه «اسرائیل در این نبرد آسیبپذیریهای استراتژیک خود را از چندین جهت آشکار کرده است» گزارش داد: از زمان پایان جنگ یوم کیپور (جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۷۳)، اسرائیل افسانه شکستناپذیری خود را در خاورمیانه ایجاد کرده است. قبل از حمله حماس در اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل هرگز متحمل شکست نظامی بزرگی نشده بود. همچنین، مزایای نظامی عظیم آن، از جمله این واقعیت که تنها دارنده زرادخانه هستهای در منطقه بوده و از حمایت بیقید و شرط ایالات متحده برخوردار است، نتوانست مانع از حملات نظامی حماس شود، چه رسد به اینکه ایران را از انتقام مستقیم نظامی دور-برد بازدارد.
چاینا-یو. اس فوکوس تصریح کرد: ایران با ترکیبی از موشکهای بالستیک و پهپادها، با موفقیت به سیستم دفاع هوایی اسرائیل نفوذ کرد و در نتیجه آسیبپذیری استراتژیک اسرائیل را به جهانیان نشان داد. مهم نیست که «بنیامین نتانیاهو» (نخستوزیر رژیم صهیونیستی) چقدر در مورد موفقیت عملیات نظامی خود بلوف بزند، اسرائیل نمیتواند خطرات عظیم ناشی از این آسیبپذیری را پنهان کند. و باید در سالهای آینده با آنها روبرو شود.
ایران توانایی نظامی و عزم سیاسی خود را برای حمله به اسرائیل از راه دور نشان داد
رسانه چینی در ادامه با تاکید بر اینکه «ایران نیز خساراتی متحمل شد اما دستاوردهای مهمی نیز به دست آورده است»، به تشریح این دستاوردها در چهار بعد مختلف پرداخت و افزود: اول، ایران توانایی نظامی و عزم سیاسی خود را برای حمله به اسرائیل از راه دور نشان داد. این در حالی است که ایران در مقایسه با اسرائیل، دسترسی محدودی به حمایت نظامی خارجی دارد. گذشته از تعداد انگشتشماری از کشورها یا سازمانهای بینالمللی، دههها تحریم، نه تنها مشارکت در مبادلات خارجی از طریق صادرات انرژی، بلکه دریافت کمکهای نظامی خارجی مؤثر را نیز برای ایران دشوار کرده است.
در ادامه این یادداشت آمده است که با این حال، ایران توانایی خود را برای انجام حملات دوربرد علیه اسرائیل نشان داده است و بنابراین، خطری واقعی برای سرزمینهای اشغالی محسوب میشود.
دوم، ایران از طریق خویشتنداری استراتژیک و عملیات سیاسی مؤثر، نه تنها با موفقیت از تبدیل شدن درگیری به رویارویی با ایالات متحده جلوگیری کرد، بلکه به وضوح اختلافات اساسی و اهداف استراتژیک ایالات متحده و اسرائیل را نیز مشاهده کرد.
سوم، ایران در این درگیری، انعطافپذیری اقتصادی، سیاسی و استراتژیک قوی خود را نشان داد. به عبارت دیگر، این کشور هنوز دارای قابلیتهای صنعتی و نظامی است که بسیاری از کشورهای دیگر منطقه از آن برخوردار نیستند و پایههای آن به عنوان یک قدرت بزرگ در غرب آسیا از بین نرفته است.
و چهارم، اگرچه برنامه هستهای ایران به شدت آسیب دیده است، هنوز ریشهکن نشده است. بنابراین، مساله هستهای همچنان یک برگ برنده مهم در دست آن است.
ایالات متحده در رابطه با موضوع هستهای ایران گزینههای محدودی دارد
چاینا-یو. اس فوکوس یادآور شد: در این میان، ایالات متحده توانایی خود در حملات دوربرد و اراده سیاسیاش برای دفاع از اسرائیل را نشان داد اما اقدام نظامی این کشور، این واقعیت را نیز آشکار کرد که ایالات متحده در رابطه با موضوع هستهای ایران گزینههای محدودی دارد، زیرا سعی میکند از نظر استراتژیک از منطقه خارج شود.
جامعه بینالمللی ممکن است بر اساس منابع اطلاعاتی، روشهای ارزیابی و مواضع سیاسی مختلف، برآوردهای متفاوتی از اثرات بمباران تأسیسات هستهای ایران داشته باشد اما یک اجماع اساسی مبنی بر این وجود دارد که اگرچه به برخی از تأسیسات هستهای ایران آسیب جدی وارد شده است، آنها به هیچ وجه به از بین بردن قابلیتهای هستهای ایران نزدیک هم نشدهاند. برعکس، این حملات اعتماد نوپای ایران به ایالات متحده را بیشتر تضعیف و ارزیابی نیات هستهای آن را برای مردم دشوارتر کرده است. به طور خلاصه، این حملات نه موضع ایالات متحده را درخصوص موضوع هستهای ایران تقویت کرده و نه تمایل ایران را برای مذاکره افزایش داده است.
رسانه چینی میافزاید: برای دولت ترامپ، تنها دو راه برای از بین بردن تأسیسات هستهای ایران وجود دارد: یکی تغییر نظام در ایران برای از بین بردن اراده سیاسی برای دنبال کردن برنامه هستهای که این، یک گزینه عملی نیست و دیگری بمباران مکرر تأسیسات هستهای ایران برای جلوگیری از بازسازی آنها.
اما از آنجایی که تأسیسات هستهای ایران اغلب در زیر زمین یا در کوهها قرار دارند، اثربخشی هرگونه ماجراجویی نظامی ایالات متحده همچنان یک سوال بیپاسخ است. هنگامی که ایران سیستم دفاع هوایی خود را بازسازی و سازماندهی مجدد اطلاعات نظامی خود را تکمیل کند، خطرات ناشی از هرگونه اقدام نظامی از این دست نیز قابل تصور نیست.
خساراتی که حملات به ایران به جامعه بینالمللی وارد کرده، غیرقابل محاسبه است
این وبگاه تاکید کرد که «به جز چند سیاستمدار که از مساله هستهای به عنوان ترفندی برای دستیابی به منافع سیاسی استفاده کردهاند، هیچ برنده واقعی وجود ندارد» و افزود: برعکس، خساراتی که این حملات به جامعه بینالمللی وارد کرده، غیرقابل محاسبه است. به عنوان مثال، آنها بهطور جدی اقتدار رژیم جهانی عدم اشاعه هستهای را تضعیف کردند. تأسیسات هستهای ایران که مورد حمله قرار گرفتند، همگی تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی هستند که یک نهاد قانونی مجاز به نظارت بر تأسیسات هستهای اعضای انپیتی (معاهده منع گسترش سلاحهی هستهای) است. آژانس بینالمللی انرژی اتمی هرگز حتی اعلام نکرده است که ایران برنامه تسلیحات هستهای دارد یا تصمیمی برای توسعه سلاحهای هستهای گرفته است.
بهعلاوه، این حملات سابقه بسیار بدی را از نظر رعایت نظم بینالمللی پس از جنگ ایجاد کردهاند. اسرائیل و ایالات متحده دیپلماسی را نادیده گرفته، توافقات بینالمللی را پاره کرده و بیپروا یک کشور مستقل دیگر را بمباران کردهاند. چنین رفتار بیپروایی ممکن است به هرج و مرجی که در حال حاضر در جامعه بینالمللی در حال شکلگیری است، دامن بزند و قانون جنگل را به بخشهای متمدنانه باقیمانده بازگرداند.
پایگاه تحلیلی چاینا-یو. اس فوکوس همچنین تصریح کرد: در نهایت، این حملات به روند حل مساله هستهای آسیب عمیقی وارد کرد. کمبود اعتماد همیشه بزرگترین مانع در مذاکرات بوده است. اقدام نظامی آمریکا بدون شک ایرانیها را نسبت به صداقت ایالات متحده بدبینتر کرده است.
حتی ترسناکتر این است که اگر امنیت یک کشور به طور مؤثر تضمین نشود و صداقت در مذاکرات هستهای رعایت نشود، ایرانیها ممکن است خواستههای استراتژیک خود را دوباره ارزیابی کنند که این امر، چالشهایی جدید و غیرقابل پیشبینی را برای کل جهان به همراه خواهد داشت.
