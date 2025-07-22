به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در پیامی به مردم خواستار هوشیاری آنان نسبت به اقدامات تبلیغاتی سرویس‌های جاسوسی روی برنامه‌های کاربردی گوشی‌های همراه شد.

متن این پیام به شرح زیر است:

هم‌وطن گرامی

با توجه به افزایش تلاش سرویس‌های جاسوسی دشمن به وسیله تبلیغات گسترده بر روی برنامه‌های کاربردی گوشی‌های همراه و درخواست برای همکاری و خیانت به کشور، ضروریست ضمن رد تبلیغات مذکور، نسبت به اطلاع‌رسانی و هشیار باش در خصوص این ترفند دشمن، به اطرافیان اقدام فرمایید.

سازمان اطلاعات سپاه

..........

پایان پیام/ ۲۱۸

