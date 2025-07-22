  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

پیام سازمان اطلاعات سپاه به مردم درباره اقدامات سرویس‌های جاسوسی

۳۱ تیر ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۴
کد خبر: 1710436
پیام سازمان اطلاعات سپاه به مردم درباره اقدامات سرویس‌های جاسوسی

 سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در پیامی به مردم خواستار هوشیاری آنان نسبت به اقدامات تبلیغاتی سرویس‌های جاسوسی روی برنامه‌های کاربردی گوشی‌های همراه شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در پیامی به مردم خواستار هوشیاری آنان نسبت به اقدامات تبلیغاتی سرویس‌های جاسوسی روی برنامه‌های کاربردی گوشی‌های همراه شد.

  متن این پیام به شرح زیر است:

هم‌وطن گرامی

با توجه به افزایش تلاش سرویس‌های جاسوسی دشمن به وسیله تبلیغات گسترده بر روی برنامه‌های کاربردی گوشی‌های همراه و درخواست برای همکاری و خیانت به کشور، ضروریست ضمن رد تبلیغات مذکور، نسبت به اطلاع‌رسانی و هشیار باش در خصوص این ترفند دشمن، به اطرافیان اقدام فرمایید.

سازمان اطلاعات سپاه
..........
پایان پیام/ ۲۱۸
 

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha