به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در پیامی به مردم خواستار هوشیاری آنان نسبت به اقدامات تبلیغاتی سرویسهای جاسوسی روی برنامههای کاربردی گوشیهای همراه شد.
متن این پیام به شرح زیر است:
هموطن گرامی
با توجه به افزایش تلاش سرویسهای جاسوسی دشمن به وسیله تبلیغات گسترده بر روی برنامههای کاربردی گوشیهای همراه و درخواست برای همکاری و خیانت به کشور، ضروریست ضمن رد تبلیغات مذکور، نسبت به اطلاعرسانی و هشیار باش در خصوص این ترفند دشمن، به اطرافیان اقدام فرمایید.
سازمان اطلاعات سپاه
