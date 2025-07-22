اردوغان: هرکس سکوت کند شریک جرم اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه همچنین گفت: هدف ما توقف نسل کشی مردم غزه توسط اسرائیل و وارد کردن کمکها به این منطقه است.
وی تاکید کرد: همه را به اتخاذ موضع انسانی درخصوص آنچه در غزه رخ میدهد دعوت میکنم و به اظهارات خود درمورد اقدامات اسرائیل در غزه ادامه میدهیم که حتی از اقدامات نازیها هم فراتر رفته است.
اردوغان افزود: انسانیت در غزه مرده است و از همه میخواهم که در این خصوص موضع اتخاذ کنند. آنچه در غزه رخ داد کافی است در غیر این صورت ننگ آن تنها به نتانیاهو محدود نخواهد بود و به همه خواهد رسید.
این درحالی است که منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند: از بامداد امروز تاکنون ۳۱ نفر بر اثر شلیک ارتش رژیم اسرائیل شهید شدند که ۷ نفر از آنها از شهروندان فلسطینی منتظر دریافت کمکهای انسانی بودند.
همچنین منابع خبری در مجتمع پزشکی الشفاء نیز گزارش دادند: یک نوزاد فلسطینی به نام یوسف الصفدی بر اثر سوء تغذیه در شمال نوار غزه جان باخت.
منابعی در بیمارستانهای نوار غزه گفتند که از بامداد امروز تاکنون چهار نفر از جمله دو کودک به دلیل سوء تغذیه و کم آبی به شهادت رسیدند.
این منابع افزودند: ۲۳ فلسطینی در دو روز گذشته بر اثر سوءتغذیه در چندین منطقه نوار غزه جان باختهاند.
همزمان وزارت بهداشت نوار غزه نیز اعلام کرد: در مجموع ۸۶ نفر از جمله ۷۶ کودک بر اثر سوء تغذیه و قحطی در نوار غزه جان خود را ا دست دادهاند.
