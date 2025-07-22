رونمایی از پوستر شعار دومین کنگره شهدای گیلان با حضور سردار آزادی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار «عبدالرضا آزادی» رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه و بسیج امروز سهشنبه، 31 تیر 1404 در جلسه ستاد اجرایی دومین کنگره ملی هشت هزار شهید استان گیلان که در استانداری برگزار شد، با تاکید بر لزوم انتقال پیام شهدا به نسل جوان و نوجوان، اظهار کرد: جوانان و نوجوانان ما باید با شهدا و پیام شهدا و سیره شهدا آشنا شوند.
وی با بیان اینکه نسل جوان را درگیر برگزاری کنگره شهدا کنیم، افزود: مردم به ویژه جوانان و نوجوانان باید میداندار برنامههای کنگره شهدای گیلان باشند.
رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه و بسیج، در ادامه به نقشآفرینی گیلان در همه عرصههای انقلاب اشاره و اظهار کرد: گیلانیها نسبت به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با انگیزه هستند و کار برای شهدا را دلی انجام میدهند.
آزادی هدف از برگزاری کنگره شهدا را هویتسازی برای نسلهای آینده دانست و گفت: انتقال پیام شهدا ضروری است و لذا در کنار زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا در قالب یادوارهها و فضاسازیها و المانها باید بخشی از فعالیتها را به طرف گفتمانسازی و هویتسازی از پیام شهدا ببریم که در این راستا نیازمند آثار فاخر هنری و ادبیات هستیم.
وی با اشاره به جمعیت دو و نیم میلیون نفری گیلان، تصریح کرد: دو و نیم میلیون گیلانی باید برای بزرگداشت هشت هزار شهیدشان وارد میدان شوند تا پیام این شهدا را تکثیر و منتقل کنیم.
رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه و بسیج از همه اقشار و اصناف خواست که خودشان را صاحب و میزبان کنگره شهدا بدانند و گفت: تولیدات هنری فاخر برای دومین کنگره شهدای گیلان طراحی شده که ظرفیت خوبی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خواهد بود.
یادآوری میشود، در این جلسه از پوستر شعار دومین کنگره ملی هشت هزار شهید استان گیلان با عنوان «گیلان پرچمدار توحید، حماسه و مقاومت» رونمایی شد.
