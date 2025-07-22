به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سردار موسوی، فرمانده هوافضای سپاه در گفتوگوی تلویزیونی اظهار داشت: خوشبختانه در لحظات حساس، توانستید با بیانی هنری نقش ارزندهای در روایت واقعیتهای رخدادها ایفا کنید. آنچه ترسیم کردید، بازتابی از صحنه واقعی نبرد ۱۲ روزه و استمرار تاریخ انقلاب اسلامی است.
وی افزود: انقلابی که با پرچمداری ۳۲ شهید گرانقدر و هدایت حضرت امام خمینی (ره) آغاز شد و با رهبری مقام معظم رهبری ادامه یافته است؛ در چنین کشوری، تصور رها شدن این پرچم هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت.
سردار موسوی تصریح کرد: ملت بزرگ ایران که ما خدمتگزار آنان هستیم، پشتوانه این مسیرند و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، بهویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی هوافضای آن، خود را پرچمداران این نهضت میدانند و همواره در حفظ و برافراشتن این بیرق تلاش خواهند کرد.
وی یادآور شد: ادبیات و مفاهیم بهکاررفته در سخنان شهید والامقام حاج حسن طهرانیمقدم، نشان از عظمت روحی آن بزرگوار دارد و ما نیز، به تعبیر خود ایشان، "بچههای موشکی" هستیم که با افتخار راه او را ادامه میدهیم.
فرهنگ جهاد و شجاعت در میدان عمل نمایان شد
فرمانده هوافضای سپاه افزود: فرهنگ شجاعت و مجاهدت که شهیدان والامقام، بهویژه سردار حاج امیرعلی حاجیزاده و شهید محمود باقری، در این مجموعه به یادگار گذاشتند، امروز در عرصههای مختلف خود را نشان میدهد. بیتردید، تصویری که شما با هنرتان ترسیم کردید، جلوهای از همان رسالتی است که بر دوش همه ما قرار دارد؛ انشاءالله تا پایان عمر و تا زمانی که خون در رگهای ما جاری است، این مسئولیت بزرگ یعنی پاسداری از انقلاب اسلامی را ادامه خواهیم داد.
وی تصریح کرد: ما به این انقلاب نگاهی تمدنی و آخرالزمانی داریم؛ انقلابی که مقدمهساز ظهور حضرت ولیعصر (عج) است. قطعاً به اندازه توان و در حد گامهایی که در مسیر شهدا برداشته میشود، این مسیر پرفروغ تحت زعامت رهبر معظم انقلاب ادامه خواهد یافت.
سردار موسوی افزود: از جامعه هنرمندان عزیز، بهویژه شما که در نگهداری و استمرار این حرکت جهادی نقشی اثرگذار ایفا میکنید، صمیمانه تشکر میکنیم و همچنین بابت خلق این اثر زیبا و ماندگار، قدردانی ویژه داریم و امیدواریم در ادامه راه نیز توفیقات روزافزون داشته باشید.
مردم در دفاع از کشور همیشه پای کار ایستادهاند
فرمانده هوافضای سپاه در ادامه گفت: واقعیت این است که هر یک از ما رسالت و مسئولیتی بر عهده داریم. مردم بزرگوار ایران بارها نشان دادهاند که چگونه با ایستادگی و غیرت، در دفاع از کیان کشور، وطن و نظام اسلامی حضور مؤثر دارند.
وی افزود: حقیقت این است که تنها مقام معظم رهبری میتوانند جایگاه و شأن واقعی مردم را تعریف کنند؛ چراکه این مردم همواره گوشبهفرمان ایشان بودهاند و ما نیز باید بپذیریم که در هر موقعیتی نقش و وظیفهای بر عهده داریم و باید در لحظه، به آن عمل کنیم. امروز نیز باید کشور را در چنین منظری دیدیک عاشورای تکرارشونده، که ممکن است باز هم تکرار شود.
سردار موسوی یادآور شد: ما باید خود را برای هر وضعیتی آماده کنیم، اما مهمتر از آن، شناخت درست مسئولیت خود در این میدان است؛ باید بتوانیم در زمان نیاز همچون سیدالشهدا وارد میدان شویم.
وی تاکید کرد: امروز کشور ما، با تکیه بر راه شهدای بزرگواری، چون شهید حاجزاده، شهید سلامی، شهید رشید، شهید محمد باقری و دیگر شهیدان سرافراز، ایستاده است.
راه شهدا باید الگوی عمل امروز ما باشد؛ باید بیرق انقلاب را به دست صاحب اصلیاش رساند
فرمانده هوافضای سپاه تصریح کرد: دیگرانی که در این مسیر باقی ماندهاند، رسالتی بزرگ بر دوش دارند؛ اینکه در این عرصه مجاهدت کنند تا انشاءالله مشمول دعای خیر الهی و دعای شهدا شوند.
وی افزود: اگر عاقبتبهخیری را برای خود میخواهیم، باید ببینیم شهدا چگونه زیستند، چگونه مبارزه کردند و چه مسیری را پیمودند و ما نیز باید همان راه را ادامه دهیم.
سردار موسوی یادآور شد: اگر بخواهیم دعایی را در پایان این سخن داشته باشیم، آن است که خداوند متعال، عاقبت ما را همچون عاقبت شهدا قرار دهد و سرانجام زندگیمان را به خیر و سعادت برساند؛ که جز راه شهادت، راهی برای رستگاری حقیقی نیست.
وی تاکید کرد: شهادت باید همراه با پیروزی اسلام، پیروزی انقلاب اسلامی و تحقق رسالت بزرگ ما در رساندن پرچمی باشد که شما با هنرتان ترسیم کردید؛ همان بیرقی که باید به دست صاحب اصلیاش، حضرت ولیعصر (عج)، سپرده شود.
..............................
پایان پیام/
نظر شما