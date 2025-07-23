هسته مخفی داعش در ازبکستان شناسایی و متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان امنیت ملی ازبکستان از شناسایی و متلاشی شدن یک هسته مخفی وابسته به شاخه خراسان گروه داعش در شهر نمنگان، در شرق این کشور، خبر داد.

در بیانیه سازمان امنیت ملی ازبکستان آمده است که این گروه را یک دختر ۱۹ ساله رهبری می‌کرد که پیش‌تر برای تحصیل علوم دینی در یکی از مراکز اسلامی در شهر استانبول ترکیه آموزش دیده بود. اعضای این هسته مخفی داعش خراسان که در زمینه تبلیغات جهادی در فضای مجازی، به‌ویژه در پلتفرم تلگرام، فعالیت می‌کرد، عمدتا زنان و مردان جوان بودند و محتواهایی را که مشوق و محرک جهاد علیه حکومت ازبکستان بود، در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کردند.

بر اساس بیانیه یادشده، این شبکه در نتیجه عملیات مشترک این سازمان و وزارت کشور ازبکستان که از روز یکشنبه ۱۹ ژوییه آغاز شده بود، متلاشی شد و از محل فعالیت آنان کتاب‌ها و جزوه‌هایی حاوی محتوای جهادی به دست آمد.

نام این زن جوان ۱۹ ساله که رهبری این گروه بر عهده داشت فاش نشده، اما عکسی از او در حالی که صورتش را تار کرده‌اند، منتشر شده است. در بیانیه سازمان امنیت ملی ازبکستان در مورد این زن جوان آمده است که او سال ۲۰۲۲ به ترکیه سفر کرد و پس از گذراندن آموزش‌های دینی، با گرایش‌های افراطی به کشور بازگشت. این تغییر دیدگاه‌ ناگهانی موجب نگرانی پدر این زن جوان شد، اما زمانی که تلاش کرد تا دخترش را از این مسیر بازگرداند، با برخوردی تند روبرو شد. او پدرش را کافر خواند و به دلیل نپذیرفتن عقایدش، او را به بی‌دینی متهم کرد.

بنا بر اعلام سازمان امنیت ملی ازبکستان، این زن جوان پس از بازگشت به کشورش، یک هسته مخفی متشکل از دست‌کم ۱۶ نفر را در شهر نمنگان سازماندهی کرد. او از طریق پیام‌رسان تلگرام بیش از ۱۲۰ کانال و گروه مجازی ایجاد کرد که در آن‌ها محتواهای افراط‌ی، نمادهای گروه داعش و فایل‌های صوتی و تصویری با محتوای جهادی منتشر می‌شد. اعضای این گروه در برخی جلسات هم به تبلیغ عقاید افراطی می‌پرداختند و جوانان را به جهاد و شهادت دعوت می‌کردند.

