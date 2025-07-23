به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با صدور اطلاعیهای، از برگزاری راهپیمایی سراسری «جمعههای خشم و نصر» در سوم مرداد ۱۴۰۴، پس از اقامه نماز جمعه، همزمان با سراسر کشور در شهرهای مختلف استان خبر داد.
در این اطلاعیه، با اشاره به وضعیت انسانی بحرانی در نوار غزه، جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بیدفاع بهویژه زنان و کودکان محکوم شده و بر لزوم اعلام انزجار ملتهای مسلمان از این اقدامات تأکید شده است.
روابط عمومی این شورا، با اشاره به استمرار حملات نظامی، محاصره غذایی و دارویی، و کشتار غیرنظامیان در غزه، این اقدامات را مصداق بارز جنایت علیه بشریت دانسته و سکوت مجامع بینالمللی، نهادهای مدعی حقوق بشر و برخی دولتهای عربی را محکوم کرده است.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است: فرزندان انقلابی و مؤمن استان گیلان، در کنار ملت ایران، با حضور پرشور خود در راهپیمایی این هفته، حمایت قاطع خود را از مقاومت مردم مظلوم و قهرمان غزه اعلام کرده و خشم و نفرت خود را نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان جهانی آن، بهویژه ایالات متحده آمریکا، فریاد خواهند زد.
بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، این راهپیمایی در شهر رشت از میدان مصلی تا سهراه پردیس برگزار خواهد شد و از عموم مردم ولایتمدار استان دعوت شده تا با حضور گسترده، بار دیگر همبستگی خود با آرمان فلسطین و مردم تحت محاصره غزه را به نمایش بگذارند.
شعارهای محوری این راهپیمایی «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» اعلام شده است.
