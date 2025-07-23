به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر مسعود پزشکیان روز چهارشنبه در این بازدید سرزده که با همراهی استاندار قم و جمعی از مسئولان ملی و استانی صورت گرفت، از مرکز جامع شهید رئیسی، محله توحید و مرکز دختر و مادری «حس خوب» بازدید کرد و در جریان اقدامات صورت‌گرفته در راستای ارتقای مهارت‌های زندگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی قرار گرفت.

همچنین دکتر پزشکیان با حضور در مزار یک شهید گمنام، به مقام شامخ شهدای هشت سال جنگ تحمیلی ادای احترام کرد.

رییس دولت چهاردهم همچنین ضمن تشرف به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه«س»، بر سر مزار حاج رمضان از شهدای اخیر تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، فاتحه‌ای قرائت کرد.

