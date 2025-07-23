به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، عصر چهارشنبه در ادامه برنامه‌های سفر غیررسمی خود به قم، با حضور در دفتر مدیریت حوزه‌های علمیه کشور با آیت‌الله علیرضا اعرافی دیدار کرد.

در این دیدار، موضوعات مختلفی از جمله وضعیت حوزه‌های علمیه، نقش علما در تحولات اجتماعی، لزوم تقویت تعامل میان نهاد دین و حاکمیت و نیز مسائل فرهنگی کشور و ضرورت نگاه ویژه دولت به عقب‌ماندگی‌های قم در بخش‌های عمرانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

آیت‌الله اعرافی در این دیدار با اشاره به جایگاه تاریخی حوزه‌های علمیه در تحولات فرهنگی و اجتماعی کشور، بر حمایت از نهاد دین در مسیر ارتقای اخلاق و معنویت در جامعه تأکید کرد.

در این دیدار، میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام والمسلمین عماد مشاور رئیس‌جمهور در امور حوزه و روحانیت، بهنام‌جو استاندار قم و جمعی دیگر از مسئولان استانی و همراهان رئیس‌جمهور حضور داشتند.

