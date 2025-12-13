به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد که سودان با بزرگ‌ترین بحران آوارگی در جهان مواجه است؛ بحرانی که ناشی از جنگ دو ساله در این کشور است.

از آوریل 2023 (فروردین 1402)، جنگ میان ارتش سودان و «نیروهای واکنش سریع» به دلیل اختلاف بر سر مرحله انتقالی آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. تلاش‌های میانجی‌گری نیز نتوانسته این جنگ را پایان دهد؛ جنگی که یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان را رقم زده و باعث کشته شدن ده‌ها هزار نفر و آوارگی حدود 13 میلیون نفر شده است.

سازمان مهاجرت در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» توضیح داد که این بحران، همۀ اقشار جامعه را دربر گرفته است؛ «از مادرانی که همراه نوزادان خود می‌گریزند تا دانشجویانی که از خانواده‌هایشان جدا مانده‌اند».

این سازمان تأکید کرد که مردم سودان با رنج انسانی عظیمی روبه‌رو هستند و کمک‌های ارائه‌شده از صندوق مرکزی مقابله با شرایط اضطراری، امکان ارائه حمایت حیاتی و امدادرسانی فوری به آسیب‌دیدگان را فراهم کرده است.

صندوق پاسخگویی اضطراری یک سازوکار جهانی وابسته به سازمان ملل و اتحادیه بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر است که برای ارائه کمک‌های سریع و نجات‌بخش در بحران‌ها از جمله بلایای طبیعی و درگیری‌ها ایجاد شده است.

در هفته‌های اخیر، ایالت‌های سه‌گانه کردفان (شمال، غرب و جنوب) شاهد درگیری‌های شدید میان ارتش و نیروهای واکنش سریع بوده که موجب آوارگی ده‌ها هزار نفر شده است.

از مجموع 18 ایالت سودان، نیروهای واکنش سریع کنترل کامل پنج ایالت دارفور در غرب کشور را در دست دارند، به جز بخش‌هایی از شمال دارفور که در اختیار ارتش است. ارتش نیز بر بیشتر مناطق 13 ایالت دیگر، از جمله پایتخت خارطوم، تسلط دارد.

بحران انسانی در سودان همچنان رو به وخامت است؛ جنگی که به دلیل اختلاف بر سر وحدت نهاد نظامی آغاز شد و تاکنون ده‌ها هزار کشته و حدود 13 میلیون آواره برجای گذاشته است.

