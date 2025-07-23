بازدید رئیس‌ جمهور از پروژه متروی قم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در ادامه سفر خود به شهر مقدس قم با حضور در میدان مطهری قم از طرح مترو بازدید کرد.
خط یک متروی قم تقریبا آماده بهرهبرداری است و ماهها است در انتظار تأمین واگن مانده و خط دوم متروی قم نیز در انتظار تأمین اعتبار است.
پزشکیان پیش از این بازدید با حضور در دفتر مدیریت حوزههای علمیه کشور، با آیتالله اعرافی دیدار و گفتوگو کرد. همچنین رئیس جمهور در ابتدای سفر به قم با آیتالله سعیدی تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها دیدار و گفتگو کرد.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور امروز یکم مردادماه به شهر مقدس قم سفر کرده است و ابتدا به زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها مشرف شد.
رئیس جمهور و هیئت همراه قبل از این دیدار، در مسجد آقا صاحب الزمان(عج) در محله نیروگاه میدان حافظ حضور یافت و با مردم دیدار کرد.
رئیس جمهور در این سفر به همراه مسئولین استانی و کشوری از مرکز کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی شهید رئیسی، محله توحید و مرکز دختر و مادری حس خوب استان قم بازدید کردند.
