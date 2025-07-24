صدور حکم حبس ابد برای عامل تبلیغ برای رژیم صهیونیستی در عراق

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه کیفری منطقه الکرخ بغداد، امروز چهارشنبه فردی را به جرم تبلیغ برای رژیم صهیونیستی از طریق شبکه‌های اجتماعی به حبس ابد محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، در بیانیه‌ شورای قضایی آمده است این متهم اقدام به ترویج افکار و رفتارهای رژیم صهیونیستی از طریق نشر پست‌هایی در فیسبوک و حمایت از عادی‌سازی روابط با این رژیم از طریق انتشار تصاویر و ویدیوهای مختلف کرده است.

بر اساس این بیانیه، در خانه متهم کتاب‌ها و روزنامه‌هایی به زبان عبری توقیف شده است.

این حکم بر اساس ماده ۷ قانون مجازات عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، مصوب سال ۲۰۲۲ صادر شده است.

