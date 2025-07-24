امروز بر علمای امت تکلیف است که برای نجات مردم فلسطین فریاد برآورند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی نسل کشی رژیم غاصب صهیونیستی در نوار غزه، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور نامه‌ای سرگشاده، از علما و دانشمندان جهان اسلام جهت عمل به وظیفه انسانی – اسلامی نسبت به مردم غزه، دعوت به عمل آورد.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد رسول الله و علی آله الطاهرین و صحبه المنتجبین

قال الله تعالی فی کتابه الکریم: «وَ ما لَکُمْ لا تُقاتِلُونَ فی‏ سَبیلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذینَ یَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ نَصیرا. النساء:۷۵»

علمای جهان اسلام؛ اساتید محترم حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها در سرزمین‌های اسلامی، هم‌اکنون به داد مردم مظلوم غزه برسید، ساعتی بعد دیر است.

امروز جهان اسلام در معرض یک امتحان بزرگ الهی قرار گرفته است. مردم بی‌دفاع غزه با یک تحریم شدید غذایی مواجه هستند و برخی از دولت‌ها در برابر این نسل کشی نه تنها ساکت ننشسته، بلکه در حمایت از دولت صهیونی برآمده تا جهان شاهد جبهه گیری تمام کفر در برابر تمام اسلام باشد.

قرآن کریم، امت اسلامی را در برابر یهود صدر اسلام، بیدار کرده و یهود را دشمن ترین مردم نسبت به اهل ایمان دانسته «لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَ الَّذینَ أَشْرَکُوا. المائدة:۸۲» و از مکر و نیرنگ آن‌ها در برابر اسلام پرده برداشته است و دوستی با یهود را به منزله داخل شدن در سلک آن‌ها می‌داند «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصاری‏ أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمین‏. المائدة:۵۱»

امروز سکوت هر مسلمان خیانت به قرآن کریم و تیشه زدن به ریشه اسلام است. امروز طنین ندای امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب -علیهماالسلام- از دل تاریخ به گوش می‌رسد «أَمَا وَ الَّذِی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَی الْعُلَمَاءِ أَلَّا یُقَارُّوا عَلَی کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ‏ مَظْلُومٍ…» که نشان می‌دهد ارزش هر مقام و منزلتی در اسلام به فایده آن برای امت اسلامی است.

امروز بر علمای امت وظیفه و تکلیف است که در برابر این جنایت آشکار و سکوت قدرت‌های سیاسی سرزمین‌های اسلامی، سکوت وبی‌عملی جامعه جهانی و سازمان‌های بین المللی را شکسته و برای نجات مردم ستم‌دیده فلسطین از چنگال حکمرانان غاصب، فریاد برآورند تا دولت‌های اسلامی از غفلت درآمده و به وظیفه خود عمل کنند.

امروز بی تفاوتی به دستور الهی مبنی بر کمک به مظلومان، مساوی با کفر است.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن محکوم کردن این ظلم عظیم، با دعوت از علمای اسلام به وحدت کلمه و انسجام هرچه بیشتر مسلمانان و اعلام انزجار نسبت به این جنایت، خواستار شکستن سکوت و تلاش برای یاری ملت مظلوم فلسطین است.

وَ سَیَعْلَمُ الَّذینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُون‏

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

