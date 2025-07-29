به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جلسه فوق‌العاده ستاد مرکزی انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، صبح امروز، سه‌شنبه هفتم مردادماه، با حضور رمضان شریف، رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت انتفاضه و قدس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن اختری، در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد.



در ابتدا حجت‌الاسلام والمسلمین کمال خداداده، معاون امور مراسم و ستادهای شورای هماهنگی، گفت: اگر حمایت دنیا را از مردم غزه و فلسطین بخواهیم مرور کنیم باید سیر تاریخی این موضوع را مطالعه کنیم. امام راحل و ملت ایران از پرچمدارانی بودند و هستند که سال‌های سال پای کار مظلومین عالم به ویژه مردم فلسطین و غزه بودند، این پرچم‌داری از مناسک روز قدس که برای مردم تعریف شد تا روزها و مناسبت‌های مختلف که ادامه این حرکت تاریخی است، استمرار داشت.



وی افزود: امروز بیش از ۴۰ سال از این نامگذاری گذشته و اینک این حرکت به سراسر جهان رسیده و موجب بیداری وجدان‌های شده است. دوسال اخیر فجایع مختلف در غزه رخ داد که با تدبیر شورای هماهنگی جمعه‌های خشم و نصر در سراسر کشور برگزار شد.



حجت‌الاسلام خداداده بیان کرد: تجمع جمعه‌های خشم و نصر، مدلی شد که شبیه آن را امروز در کشور اروپایی و سراسر دنیا می‌بینیم. اتفاقات غزه هر روز کام ما را تلخ می‌کند و انسان شرمش می‌آید از اینکه واژه بشر را بر این جنایتکاران بکار ببرد.



حمایت مستمر جمهوری اسلامی ایران از مردم مظلوم فلسطین



سپس رمضان شریف، رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت انتفاضه و قدس با اشاره به حمایت مستمر جمهوری اسلامی ایران از مردم مظلوم فلسطین، اظهار کرد: حمایت و پشتیبانی ما از مردم مظلوم فلسطین و به‌ویژه مردم غزه، بر کسی پوشیده نیست. تأثیر این حمایت‌ها در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی به‌گونه‌ای بوده که جمهوری اسلامی پرچمدار دفاع از ملت فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی بوده است. تقریباً همه افکار عمومی جهان به این واقعیت اذعان دارند که این حمایت، واقعی، حقیقی، شرعی، قانونی و مطابق خواست و مطالبه افکار عمومی جهانی است و نظام مقدس جمهوری اسلامی هیچ‌گاه در این مسیر دریغ نکرده است.



وی افزود: روشن است که در مقاطعی، به‌ویژه در یکی دو سال اخیر، که ظلم مضاعفی بر مردم فلسطین رفته است، جمهوری اسلامی بر این حمایت پافشاری کرده است. طبق آمارها، طی این مدت بیش از ۶۰ هزار نفر در فلسطین به شهادت رسیده‌اند که عمده آن‌ها غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان هستند. مردم در شرایط بسیار سختی به سر می‌برند و با محاصره‌ای بی‌سابقه مواجه‌اند؛ تا جایی که امروز اصطلاحاتی چون «نسل‌کشی»، «پاکسازی قومی» و «جنایت علیه بشریت» در مورد جنایات رژیم صهیونیستی زبانزد خاص و عام شده و کمتر نقطه‌ای در دنیا باقی‌مانده که به این فجایع اشاره‌ای نکند.



شریف ادامه داد: خدا را شاکریم که دوراندیشی امام راحل در معرفی دشمن اصلی امت اسلامی و رهنمودهای مقام معظم رهبری در طول سال‌های رهبری انقلاب، همواره بر این نکته تأکید داشته‌اند که رژیم صهیونیستی حد یقفی برای تجاوز قائل نیست. اکنون نیز شاهدیم که علی‌رغم آنکه زمانی مجبور شدند اطراف خود را با ۲۷ هزار کیلومتر دیوار محصور کنند، اما به دلیل حمایت‌های بی‌حد و حصر آمریکا، بار دیگر توسعه جغرافیایی و اشغال سرزمین‌های جدید را در دستور کار خود قرار داده‌اند و رفتارهای عجیب و تجاوزکارانه از آن‌ها مشاهده می‌شود.



لزوم کمک‌رسانی مردمی به غزه



وی با تأکید بر نقش جمهوری اسلامی در مقابله با این رژیم، گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران جدی‌ترین درگیری را با رژیم صهیونیستی دارد و در این موضوع تردیدی نیست. گاهی می‌شنویم که برخی می‌پرسند شما که می‌گویید این‌همه ظلم شده، چه کرده‌اید؟ واقعیت این است که هر اقدامی که در توان و امکان جمهوری اسلامی بوده، در بخش‌های مختلف، انجام شده است.



شریف با اشاره به وضعیت اسفبار مردم غزه، تصریح کرد: این شب‌ها و روزها شاهد گزارش‌هایی از صف‌های طولانی و فشرده مردم غزه برای دریافت حداقل آذوقه جهت زنده‌ماندن و هم‌زمان شلیک‌های حساب‌شده رژیم صهیونیستی به همین صف‌ها با هدف گرفتن تلفات بیشتر هستیم. برخی افراد وقتی با این تصاویر مواجه می‌شوند، تلویزیون را خاموش می‌کنند یا کانال را عوض می‌کنند، چون تحمل دیدن آن‌ها را ندارند اما اگر این واکنش‌ها به یک رفتار عادی تبدیل شود، خطرناک است. از جامعه شیعه، مردم انقلابی و پای کار ایران انتظار می‌رود که فراتر از این واکنش‌ها عمل کنند.



وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که علاوه بر برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات عمومی که همواره اثرگذار بوده‌اند، اقداماتی جدید و ملموس نیز انجام شود. آیا نمی‌توانیم در کنار «جمعه‌های خشم»، کمک‌هایی برای مردم فلسطین جمع‌آوری کنیم؟ مردم نگران این نباشند که این کمک‌ها چگونه می‌رسد؛ راه‌هایی برای رساندن آن‌ها وجود دارد. کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیادشهید و دیگر نهادهایی که در این حوزه فعال‌اند، مسیرهای ارتباطی مشخصی دارند و از طریق روزنه‌هایی می‌توان این کمک‌ها را به مردم مظلوم فلسطین رساند.



رئیس ستاد انتفاضه و قدس افزود: مطالبه اصلی مردم این است که در مقابل این تصاویر و اخبار، چه کاری از دست ما برمی‌آید؟ یکی از مسیرهای پاسخ به این مطالبه عمومی آن است که راه‌هایی برای مشارکت مردم طراحی شود تا حمایت‌شان از ملت فلسطین در میدان عمل نیز تجلی یابد. در نشست‌هایی که با اصناف و گروه‌های مختلف داشتیم، پیشنهاداتی ارائه شد و در اوراقی نیز جمع‌بندی آن‌ها در اختیار دوستان قرار گرفته است. تقاضای ما این است که دوستان نیز پیشنهادات خود را ارائه دهند و در کنار آن، نحوه اجرایی‌کردن و عملیاتی‌سازی آن‌ها را نیز مشخص کنند.



شریف تأکید کرد: دوستان ما در مجموعه‌های مقاومت، از جمله حماس و جهاد اسلامی، بارها اعلام کرده‌اند که در صورت تأمین امکانات، به‌ویژه بودجه و اعتبارات، می‌توانند از مجاری خاصی، کمک‌ها را به مردم مظلوم فلسطین برسانند. اکنون نیز این نیاز بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.



رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت انتفاضه و قدس، در ادامه سخنان خود با اشاره به تنگناهای پیش‌روی کمک‌رسانی به مردم غزه اظهار کرد: اگرچه گذرگاه‌های اصلی بسته است اما روزنه‌هایی برای ارسال کمک‌ها همچنان وجود دارد و امکان تهیه اقلام و امکانات مورد نیاز نیز فراهم است. درخواست من این است که اگر دوستان صلاح می‌دانند، به‌گونه‌ای جدی‌تر، عملیاتی‌تر و میدانی‌تر به این موضوع ورود کنیم؛ به‌نحوی که مشخص شود چه کاری از دست ما برمی‌آید.



آینده از آن ملت فلسطین است



وی با تأکید بر اهمیت اقدامات میدانی، فرهنگی و رسانه‌ای گفت: کارهای فرهنگی و رسانه‌ای در جای خود اهمیت بالایی دارند، اما لازم است در کنار آن‌ها، به راهکارهایی بیندیشیم که بتوانیم کمک‌های بهداشتی، درمانی و تغذیه‌ای را نیز برای مردم مظلوم غزه تأمین کنیم. این کمک‌ها می‌تواند با جمع‌آوری اعتبارات از توده‌های مردم، بدون اتکا صرف به نهادهای حاکمیتی و سازمانی، شکل گیرد. طبیعی است که نظام و دستگاه‌ها مسیر خود را دنبال می‌کنند اما ما در این‌جا باید بیشتر به‌عنوان پاسخی به مطالبه عمومی و بسترسازی برای مشارکت مردمی عمل کنیم.



شریف افزود: اگر لازم باشد، می‌توانیم با هماهنگی مجموعه‌هایی مانند پایگاه‌های مقاومت بسیج، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سایر نهادهای ذی‌ربط، سازوکارهای لازم را برای تسهیل این اقدامات طراحی و اجرا کنیم.



وی با اشاره به وضعیت متزلزل رژیم صهیونیستی تصریح کرد: آینده از آن ملت فلسطین است. صهیونیست‌ها اکنون در اواخر مسیر خود قرار دارند و هر تلاشی که برای بقای خود به‌راه انداخته‌اند، راه به جایی نخواهد برد. امروز آن‌ها در منظر افکار عمومی جهان، منفورترین جنایتکاران تاریخ معاصر شناخته می‌شوند. این، صرفاً ادعای ما در ایران نیست؛ بلکه نظرسنجی‌های معتبر علمی و دانشگاهی نیز این واقعیت را تأیید می‌کنند که رژیم صهیونیستی در نگاه افکار عمومی یکی از منفورترین موجودات روی کره زمین است.



شریف در پایان سخنان خود تأکید کرد: این مسئله بسیار مهم و تعیین‌کننده است و امیدواریم به‌زودی شاهد پایان یافتن این رنج و محنت از زندگی مردم مظلوم فلسطین باشیم. ان‌شاءالله همه کشورهای اسلامی و همه ملت‌های آزاده جهان از شر رژیمی که این همه فجایع را رقم زده، رهایی یابند و دنیا به سمت صلح و آرامش واقعی پیش برود؛ صلحی که تنها با نابودی رژیم صهیونیستی ممکن است.

