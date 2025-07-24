سرنوشت نامعلوم روحانی شیعه عربستانی پس از بازداشت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد السمیّن، از علمای مشهور الاحساء عربستان و استاد حوزه علمیه، از ۱۲ تیرماه در بازداشت اداره تحقیقات سیاسی الدمام وابسته به امنیت کشور عربستان سعودی به سر می‌برد.

خانواده وی با وجود تلاش برای کسب اطلاع از وضعیت سلامت و شرایط بازداشت او، با امتناع کامل مسئولان زندان مواجه شده‌اند و حتی پس از شکایت رسمی، به فرزند خانواده هشدار داده شده است که از مزاحمت برای مقامات خودداری کند.

یک عضو خانواده شیخ السمیّن به همراه یکی از بزرگان الدمام روز ۲۱ تیرماه به زندان مراجعه کردند تا درباره وضعیت سلامتی، شرایط بازداشت و امکان ملاقات با او سوال کنند، اما مدیریت زندان از ارائه هرگونه اطلاعات خودداری کرد.

این منبع افزود: خانواده در روز بعد شکایتی به معاون امارت منطقه شرقی، ترکی التمیمی، ارائه دادند و خواستار حق خود برای دانستن وضعیت شیخ و شرایط سلامت او شدند.

بر اساس همین منبع، اداره زندان روز سه‌شنبه گذشته پسر خانواده را احضار کرد و او را از مزاحمت برای مقامات و دخالت در آنچه که مدیریت امور غیر مرتبط خواند، برحذر داشت.

شیخ السمیّن از علمای دینی شناخته شده در الاحساء و منطقه است و استاد حوزه علمیه می‌باشد که توسط نیروهای تحقیقات سیاسی سعودی در سوم ژوئیه بازداشت شده است.



