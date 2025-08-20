بازداشت ۹ حاجی عراقی در عربستان سعودی بدون اتهام رسمی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «رائد المالکی» عضو کمیته حقوقی پارلمان عراق، پرسشی از وزارت امور خارجه این کشور درباره بازداشت ۹ حاجی عراقی در عربستان سعودی مطرح کرد و خواستار عفو و آزادی آنان از سوی مقامات سعودی شد.

المالکی در بیانیه‌ای گفت: پرونده فرزندان‌مان که در عربستان سعودی بازداشت هستند را امروز پیگیری کردیم. این کار از طریق تماس‌هایی با دیلان غفور صالح رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان عراق و همچنین با صفیه السهیل سفیر عراق در عربستان و شماری از مسئولان وزارت خارجه و دستگاه‌های امنیتی انجام شد تا تصویر کاملی از موضوع بازداشت چند عراقی در عربستان و تلاش‌هایی که برای آزادی آنان صورت گرفته به دست آوریم.

وی افزود: در این زمینه توضیح می‌دهیم که شمار بازداشت‌شدگان ۹ نفر است نه فقط پنج نفر، و آنها در زمان‌های متفاوتی دستگیر شده‌اند، به گونه‌ای که مدت بازداشت یکی از آنان به ۱۱ ماه رسیده است. همه این افراد به شکل رسمی و برای انجام مناسک حج یا عمره وارد عربستان شده‌اند و هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند، بلکه بر اساس گفته‌های خانواده‌هایشان تنها به دلیل برخی پست‌ها یا عکس‌برداری از اماکن دینی بازداشت شده‌اند.

المالکی تأکید کرد: مقامات سعودی هیچ اتهامی به آنان تفهیم نکرده و محاکمه‌ای برایشان برگزار نکرده‌اند، همچنین اجازه تعیین وکیل برای دفاع از آنها داده نشده است. این اقدام نقض آشکار عرف‌ها، توافقات و میثاق‌های مربوط به حقوق بشر است و می‌تواند بر روابط میان دو کشور برادر تأثیر منفی بگذارد.

او خاطرنشان کرد: سفارت عراق در عربستان و نیز وزارت دادگستری تلاش‌هایی در این زمینه داشته‌اند اما به دلیل سازوکارها و رویه‌های جاری مقامات سعودی، این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است.

وی افزود: اگر فرزندان ما مرتکب خطایی شده‌اند باید آن را بدانیم و بابتش عذرخواهی کنیم، اما اگر هیچ جرمی انجام نداده‌اند و بی‌گناه‌اند، این به معنای مظلوم بودن آنهاست و بعید می‌دانیم برادران‌مان در عربستان با این وضعیت موافق باشند.

المالکی همچنین نخست‌وزیر و وزیر خارجه عراق را به توجه جدی و مداخله برای آزادی بازداشت‌شدگان عراقی در عربستان فراخواند و تأکید کرد: لازم است مکانیزمی برای همکاری با عربستان در چنین پرونده‌هایی ایجاد شود، زیرا شکایت‌های متعددی از بازداشت شهروندان عراقی به دلیل پست‌ها یا اظهاراتی که حتی پیش از سفر به عربستان منتشر کرده بودند به دست ما رسیده است، و این موضوع پذیرفتنی نیست و باید حل شود.

او همچنین از ریاست پارلمان عراق خواست اگر مشکل در روزهای آینده حل نشود، موضوع بازداشت عراقی‌ها در جلسه آتی پارلمان بررسی شود.

عضو کمیته حقوقی پارلمان عراق، در پایان گفت: کشور ما، عراق، خواهان تقویت روابط با عربستان برادر است تا به نفع ملت‌های دو کشور باشد. اما ادامه بازداشت فرزندان‌مان فرصتی برای ایجاد کدورت در روابط فراهم می‌کند. بنابراین ما منتظر تصمیم فوری برای آزادی آنها و تحویل‌شان به سفارت عراق جهت بازگرداندنشان به کشور هستیم.

