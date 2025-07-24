ایران شناس فرانسوی: جنگ ۱۲ روزه، ایران را دوباره متحد کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ "برنار اورکاد" ایرانشناس فرانسوی، جغرافی‌دان و رئیس افتخاری مرکز تحقیقات علمی ملی (CNRS)، در گفت وگو با نشریه الاخبار لبنان، درباره اهداف حقیقی این جنگ – با در نظر گرفتن این حقیقت که غنی سازی صرفا یک بهانه واهی بود – و اینکه آیا هدف، فراهم کردن شرایط برای براندازی نظام بود، گفت: به اعتقاد من تغییر نظام در اولویت نبود بلکه هدف اسرائیل، تضعیف ملت ایران بود نه جمهوری اسلامی. اسرائیل در این جنگ هیچ یک از شخصیت های مذهبی عالی رتبه یا شخصیت‌های سیاسی مهم را ترور نکرد – اگر چه رئیس جمهور ایران در این حمله مجروح شد - در واقع هدف، ملت ایران بود.

وی در ادامه گفت: "ایران با امضای توافق هسته‌ای (JCPOA) در سال ۲۰۱۵ همه شروط نظارت و بازرسی بین المللی را پذیرفت و ما شاهد آن بودیم که طبقه متوسط جامعه ایران ارتقا یافت و این کشور درهای خود را به روی جهان باز کرده بود و این موضوع تهدیدی برای اسرائیل به شمار می‌رفت."

این کارشناس فرانسوی تصریح کرد: تل آویو خود، ۳۰۰ کلاهک هسته‌ای دارد بنابراین نگران خطر هسته ای ایران نیست و این بهانه، صرفا یک بهانه ایدئولوژیک است. در مقابل ۹۲ میلیون ایرانی، با فرهنگ ترین ملت خاورمیانه هستند، آنها در کشوری قدرتمند زندگی می کنند و با برخورداری از افکار و اندیشه های خاص خود با جامعه بین المللی در تعامل هستند و همین موضوع مایه نگرانی (اسرائیل) است. به این ترتیب حمله به ایران در واقع به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و به منظور بر هم زدن ثبات این کشور از طریق تخریب برنامه هسته ای آن، صورت گرفت.

ایرانشناس فرانسوی خاطرنشان کرد: از آنجا که برنامه هسته ای ایران مورد حمایت جامعه ایرانی است لذا حمله به آن حمله به دانش ایرانی است. تعداد دانشمندان و اساتید دانشگاهی که در این حمله ترور شدند از تعداد نظامیانی که مورد حمله قرار گرفتند، بیشتر بود.

وی گفت: البته روش ترامپ متفاوت است؛ او به دنبال تضعیف ایران است اما نمی خواهد این کشور را نابود کند. ترامپ اهمیتی نمی دهد که در ایران، جمهوری اسلامی حکومت کند یا کسی دیگر. حقوق بشر هم برایش اهمیتی ندارد. تنها چیزی که او می خواهد، فرصت سرمایه گذاری و درآمد و معامله است. ایران کشوری است که از نظر فکر و علمی بسیار پیشرفته است؛ برای ۲۰۰ سال آینده نفت و گاز دارد و لذا فرصت خوبی برای درآمد است. ترامپ آرزوی بازار ایران را در سر دارد و به همین دلیل به دنبال راه حل نهایی برای برنامه هسته ای ایران است تا از این رهگذر در جبهه اقتصادی پیشروی کند.

برنار اورکاد درباره وجود گروه های اقلیتی مثل کردها و بلوچها و احتمال اینکه این گروه ها بخواهند از ایجاد بی ثبانی در ایران به عنوان فرصتی برای جدایی طلبی استفاده کنند گفت که چنین رویکری وجود ندارد بلکه اسرائیلی ها و سلطنت طلبان تنها کسانی هستند که چنین رؤیایی در سر دارند و به همین دلیل است که به دنبال بی ثباتی در ایران هستند.

وی خاطرنشان کرد: درست است که برخی قومیت ها و اقلیت های اهل سنت در ایران هستند اما هویت ملی در این کشور بسیار قدرتمند است. شاید تلاش هایی برای بهره برداری از وضعیت قومی بلوچ یا کرد یا ترکمان ها صورت گرفته باشد اما این موضوع هرگز نمی تواند به براندازی نظام منجر شود. مثال واضح در این مورد، اتحاد جماهیر شوری بود تجزیه شوروی به دلیل شورش تاجیک ها و اوزبک علیه مسکو نبود بلکه گورباچف، رهبر وقت حزب کمونیسم تصمیم به فروپاشی گرفت. تغییرات احتمالی در ایران هم همین گونه خواهد بود.

همگرایی ایران و عربستان در مقابله سیطره جویی اسرائیل

این ایرانشناس فرانسوی درباره اینکه آیا همگرایی ایران و عربستان یا هر نیروی دیگری در منطقه می تواند رویکردی برای مقابله با سیطره‌جویی "اسرائیل" در منطقه باشد یا خیر؟ گفت: قطعا تغییرات بسیاری رخ داده است تا دو سال پیش ترس غیر قابل توجیهی از "توسعه طلبی ایران" در منطقه وجود داشت. در واقع قدرت نمایی ایران، صرفا برای ایجاد بازدارندگی بود اما حال که اسرائیل به دنبال دست اندازی بر غزه و کرانه باختری است و پس از قتل عام فلسطینی ها به دنبال توسعه طلبی در منطقه است، دیدگاهی که ایران را عامل تهدید عربستان و امثال ان قلمداد می کرد، تغییر کرده است.

برنار اورکاد ادامه داد: عربستان روزگاری، منعی برای عادی سازی روابط با اسرائیل نمی‌دید البته مشروط بر حل مسأله فلسطین. اما اکنون اسرائیل به خود اجازه می دهد که با داشتن ۳۰۰ کلاهک هسته ای به کشوری غیر هسته ای حمله کند؛ بنابراین آنکه برای منطقه تهدید به شمار می رود اسرائیل است نه ایران. لذا بدیهی است که عربستان به سمت ایران کشیده شود.

ایران به دنبال بمب هسته ای نیست

وی درباره مواضع ایران در قبال برنامه هسته‌ای گفت که قطعا ایران به دنبال حل مسأله هسته‌ای است. این کشور به دنبال بمب هسته ای نیست چون ساخت این بمب به شدت هرینه‌بر است و به انزوای سیاسی کامل این کشور منجر خواهد شد. از نظر ایران مذاکره با آمریکایی ها درباره برنامه هسته‌ای، الزامی، اجتناب ناپذیر و مطلق است و در داخل این کشور، درباره این موضوع، به رغم برخی اظهار نظرها توافق وجود دارد. بنابراین باید به دنبال راه حل بود.

اصرار بر غنی سازی صفر درصد خیال پردازانه و تنش زا است

این کارشناس فرانسوی تصریح کرد: مشکل اینجاست که اسرائیل و اروپایی ها خواستار غنی سازی صفر درصد هستند. در حالی که طبق توافق هسته ای ایران می تواند غنی سازی حداکثر ۳.۶۷ درصد انجام دهد. پس باید به همان درصد غنی سازی بازگشت و این یک مسأله بدیهی است؛ در واقع اصرار بر غنی سازی صفردرصد، خیلی خیال‌پردازانه، تنش‌زا و به معنای آن است که شما اصلا به دنبال مذاکره نیستید.

وی افزود: به عبارت دیگر اصرار امروز فرانسه، آلمان و انگلیس بر این موضوع به این معناست که کشورها اصلا به دنبال راه حل نیستند و اصرار بر راه حل نظامی هم نتیجه‌ای جز هرج و مرج نخواهد داشت.

سرائیل به دنبال ایجاد هرج و مرج در ایران است نه تغییر نظام

این کارشناس خاطرنشان کرد: اسرائیل به دنبال ایجاد هرج و مرج در ایران است و نه تغییر نظام. در واقع می‌خواهد ایران را هم مثل عراق تا سال ها زمین‌گیر کند. شکست مذاکرات، گواهی قاطع بر این حقیقت است که به عمد می خواهند ایران را به سمت جرم برانند و آن را مجبور کنند از معاهده منع گسترش سلاح هسته ای خارج و به سمت ساخت بمب اتم سوق دهند.

وحدت ملی در ایران، حافظ برنامه هسته ای آن است

برنار اورکاد در ادامه گفت: به نظر من چنین انفاقی نخواهد افتاد. چون در ایران به اتفاق آرا معتقدند که نباید در تله اسرائیل بیفتند. وحدت ملی در ایران، حافظ برنامه هسته ای این کشور خواهد بود. ایران هرگز در تله سیاست افراطی بی پایه و اساس نخواهد افتاد لذا در نهایت به راه حل خواهیم رسید.

اصرار بر غنی سازی صفر یعنی کوبیدن بر طبل جنگ

وی درباره سیاست دمدمی مزاج آمریکا و اینکه این کشور ابتدا گفته بود که مانعی در برابر غنی سازی در ایران مادامی که منطبق با اصول توافق هسته ای باشد، نمی بیند اما یکباره تسلیم سیاست افراطی "اسرائیل" شد، تصریح کرد: همه مشکل همین است. آیا ترامپ، تابع نتانیاهو است یا برعکس؟ نمی دانیم. به نظر من اصرار بر غنی‌سازی صفر درصد به معنای کوبیدن بر طبل جنگ است.

این ایرانشناس فرانسوی افزود: اسرائیلی‌ها اعلام کرده‌اند که نمی‌خواهند ایران هسته‌ای شود و ترامپ هم سایت‌های هسته‌ای ایران را بمباران کرد؛ متأسفانه یا خوشبختانه راه حل نظامی هم کارگر نبود چون اصلا قرار نیست این مسأله با بمب حل شود. اکنون توپ در زمین ترامپ است و اروپایی ها هم تصمیم گرفته اند هیچ کاری نکنند. و این یک فاجعه است.

