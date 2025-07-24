به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️حجت الاسلام و المسلمین «بشارت حسین زاهدی» مدیر دفتر علامه «سید ساجدعلی نقوی» نماینده ولی فقیه در پاکستان، با حضور در ساختمان مجمع جهانی اهل بیت(ع) قم، با آیت الله «رضا رمضانی» دبیرکل این مجمع دیدار کرد.

حمایت علمای پاکستان از ایران در جنگ ۱۲ روزه

وی در ابتدای این دیدار با ابراز خرسندی از پیروزی مقتدرانه و غرور آفرین جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بر آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: این پیروزی را به مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران، تبریک عرض می کنیم. رسانه های پاکستان هنوز در خصوص پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، صحبت می کنند.

زاهدی در ادامه افزود: پاکستان در منطقه جایگاه ویژه ای دارد و علمای شیعه و سنی این کشور با برگزاری همایش ها و تجمعاتی از جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی حمایت کردند، در دوره جنگ ۱۲ روزه حتی کسانی که در پاکستان دیدگاه تکفیری داشتند در کنار جمهوری اسلامی ایران ایستادند.

انقلاب اسلامی؛ گفتمانی برای کرامت و عدالت انسان

آیت الله رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در این دیدار با اشاره به بازتاب انقلاب اسلامی ایران در جهان گفت: انقلاب اسلامی ایران، گفتمان جدیدی شامل گفتمان اسلامیت و جمهوریت به صورت توامان را در دنیا مطرح کرد، این که مردم در سرنوشت خودشان حاضر باشند و ما معتقد هستیم که خود غدیر هم برای این آمده است. امام خمینی(ره) می گفتند که غدیر آمده است تا مردم در سرنوشت خودشان حاضر باشند لذا سه روز در غدیر خم برای حضرت امیرالمومنین(ع) بیعت گرفتند. گفتمان انقلاب اسلامی، گفتمان خاصی است، امروزه ما نیازمند گفتمانی هستیم که با نیازهای واقعی بشر یعنی کرامت انسان و عدالت عدالت انسان هم در دنیا و هم در آخرت، منطبق باشد.

وی در ادامه با بیان این که مخالفت با انقلاب اسلامی ایران از شروع این انقلاب آغاز شد، افزود: انقلاب ما در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ پیروز شد و رئیس جمهور آمریکا در ۲۳ بهمن می خواست ژنرالی را به ایران بفرستد که کودتا کند و انقلاب را تغییر بدهند. آنها از همان وقت در صدد تغییر نظام حکومتی در ایران بودند و در این راستا تلاش های زیادی کردند که کودتای نوژه و واقعه طبس و جنگ هشت ساله برای این هدف بود. ما در دوران دفاع مقدس تنها با حزب بعث در جنگ نبودیم و همه قدرت ها از حزب بعث در برابر ایران، حمایت می کردند در حالی که کسی از ما در جنگ تحمیلی، حمایت نمی کرد. تلاش های نظام سلطه ادامه پیدا کرد و آنها در یک دهه اخیر شکست های بزرگی را در سوریه و لبنان و عراق و افغانستان خوردند، نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدند و اخراج این نیروها از عراق در پارلمان عراق، تصویب شد. آمریکایی ها چون در برابر جمهوری اسلامی شکست خوردند درصدد این آمدند که ضربه های کاری به کشور ما بزنند و آنها در این راستا مدتی تلاش کردند که اغتشاشات در ایران به وجود آوردند، نظام سلطه پس از آن به سراغ جنگ ترکیبی رفت تا این که اخیرا از پادگاه نظامی خودش در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی استفاده کرد.

رژیم صهیونیستی پادگان نظام سلطه در منطقه

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: رژیم صهیونیستی، پادگان نظامی برای نظام سلطه است و غربی ها این رژیم را در منطقه به وجود آوردند تا بتوانند خاورمیانه را مدیریت و طرح نیل تا فرات را دنبال کنند. در این راستا، رژیم صهیونیستی را تقویت کردند و سلاح های مختلف را در اختیار این رژیم قرار دادند. در جنگ ۱۲ روزه هم از همان روزهای اول شاهد ارسال سلاح توسط آمریکا به رژیم صهیونیستی بودیم و اگر این حمایت آمریکا نبود، شکست رژیم صهیونیستی قطعی بود. اگر بین دو نفر، یکی به دیگری حمله کند آن کسی که حمله می کند اگر طرف مقابل را به زمین نیندازد شکست خورده است، چون او حمله کرد تا آن طرف را به زمین بندازد و همین که بر آن طرف پیروز نشود، شکست خورده است. صهیونیست ها، تجاوزگر بودند و این که بر ما پیروز نشدند به این معنا است که شکست خوردند و این که ما شکست نخوردیم به این معنا است که پیروز شدیم، یعنی از هر دو جهت پیروز هستیم.

آیت الله رمضانی، کسب نتایج بزرگ را نیازمند دادن هزینه های بزرگ دانست و تصریح کرد: رسول اکرم(ص) برای این که اسلام به ثمر برسد، حضرت حمزه ملقب به سیدالشهداء را در جنگ احد از دست دادند. حضرت امیرالمومنین(ع) برای برقراری حاکمیت علوی، عماریاسر و مالک اشتر و محمد بن ابی بکر را تقدیم کردند. امام حسین(ع) برای این که اسلام باقی بماند، تمام اهل بیت(ع) خودشان را از دست دادند و سرهای اهل بیت(ع) بر روی نیزه رفت و خود امام حسین نیز به شهادت رسیدند. انقلاب اسلامی برای حدوث خود، شهدای زیادی داد و بعد از آن هم در ترورهای ابتدای انقلاب، شهدای زیادی از حمله مطهری، بهشتی، مفتح، باهنر، رجایی، مدنی، صدوقی و اشرفی اصفهانی را از دست دادیم، ولی این شهدا برای ما نتایج بزرگی از جمله استقلال و عزت را آوردند.

ملت ایران هیچ‌گاه تسلیم نخواهد شد

وی با بیان این که دشمنان به دنبال ضربه زدن به کشورمان هستند، تاکید کرد: آنها فکر می کردند که بتوانند این کار را در چند روز انجام بدهند ولی نمی دانند که ملت ایران با تاریخ چهار پنج هزار ساله در برابر اسرائیل با عمر ۷۵ ساله سر خم نمی کند. ترامپ می آید ما را تهدید می کند که باید ملت ایران تسلیم شود، در حالی که این خط قرمز مردم است و ملت ایران هیچ وقت در برابر دشمنان، تسلیم نمی شود. اتفاق بزرگی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رخ داد، انسجام داخلی و خارجی در بین ملت ایران بود. حتی آنهایی که در خارج از ایران حضور داشتند و اپوزسیون جمهوری اسلامی ایران بودند، آمدند و گفتند که ایران، کشور ما است، گرچه اختلافاتی داریم اما بر سر کشورمان، انسجام داریم. البته در میان این خود فروختگان، وطن فروشانی مانند پسر شاه داشتیم که هیچ اعتقادی به وطن ندارند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: شهدای بزرگی را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از دست دادیم، شهیدان باقری، رشید و حاجی زاده هر کدام یک لشکر بودند، اما استقلال خودمان را از دست ندادیم. اگر نقشه ایران را در ۲۰۰ سال قبل ببینید، پنج برابر نقشه کنونی بوده است و شاهان نالایق، مساحت های وسیعی از ایران را در قراردادهای ترکمانچای از دست دادند. اما ما در دوران دفاع مقدس، هشت سال جنگیدیم و دشمن نتوانست یک وجب از خاک ما را هم بگیرد. دشمن صهیونی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هم می خواست ایران را به چهار کشور، تجزیه کند، ولی مقام معظم رهبری و سرداران نظامی و ملت ایران اجازه تحقق چنین هدفی را ندادند. رهبر انقلاب در همان روزی که فرماندهان نظامی کشورمان به شهادت رسیدند، فرماندهان جدیدی را به جای این فرماندهان شهید جایگزین کردند و فرمان هایی را صادر کردند که این معجزه بود و باید قدر آن را دانست. انقلاب اسلامی ایران و مقام معظم رهبری مورد توجه حضرت ولی عصر(عج) است، لذا بنا نیست که انقلاب اسلامی ایران به راحتی از بین برود و این انقلاب قرار است که مقدمه ظهور باشد.

اسرائیل؛ شر مطلق و دشمن جهانی بشریت

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حمایت جهان اسلام از جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شاهد حمایت علمای شیعه و سنی در جهان از جمهوری اسلامی ایران بودیم، ۲۱ کشور عربی و اسلامی بیانیه دادند و حملات رژیم صهیونیستی به کشورمان را محکوم کردند. علمای پاکستان نیز در این مسئله ورود کرد و علامه سید ساجد علی نقوی گفت که ما از هر جهت برای پشتیبانی از جمهوری اسلامی ایران، آماده هستیم. ما از مردم و علمای دینی کشور پاکستان بابت حمایت تمام قد آنها از ایران، تشکر می کنیم. این جنگ بین اسلام و ایمان با کفر بود، اسرائیل تجسم کفر و ایران اسلامی تجسم ایمان است. صهیونیست ها شکست خوردند، اسرائیل، سگ هار زنجیری است که بعد از این که ایران را رها کرد، سراغ سوریه رفت و آنجا را هدف قرار داد،

وی ادامه داد: یک کسی باید رژیم صهیونیستی را سر جای خود بنشاند، این رژیم به هر کشوری که حمله کرد، توانست که آن کشور را شکست بدهد، اما رژیم صهیونیستی در هر جا که با ملت ها ور افتاد، شکست خورد و این رژیم در نبرد با دولت ها تنها در نبرد با ایران پیروز نشد و شکست خورد و به زمین زده شد. ضربات سنگینی را نیروهای مسلح کشورمان به رژیم صهیونیستی کردند و ما برای نبرد دوباره با این رژیم، آماده هستیم، البته صهیونیست ها، نمی توانند. ما باید بیدار باشیم و علمای ما با بصیرت رفتار کنند.

آیت الله رمضانی با بیان این که کشور پاکستان، یک کشور بزرگ اسلامی است، افزود: این کشور با جمعیت فراوان و تعداد زیاد پیروان مکتب اهل بیت(ع)، یک کشور تعیین کننده و نقش آفرین است و ما از ملت پاکستان از جمله علامه سید ساجد علی نقوی بابت حمایت شان از جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه، تشکر می کنیم. تردیدی نیست که همراه شدن دنیا با ایران، یک عنایت الهی بود. تنفر از اسرائیل در دنیا روز به روز بیشتر می شود و این مسئله در جهانی شدن است. این غده سرطانی، تهدیدی برای جهان بشریت است و به گفته امام موسی صدر، رژیم اسرائیل بدتر از شیطان است و این رژیم، شر مطلق می باشد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران با اقتدار پیش می رود و این نظام عزت و استقلال خودش را حفظ کرده است، عزتی که متعلق به همه اقشار ملت غیور ایران است. در روزهای جنگ ۱۲ روزه تحمیلی شاهد بودیم که ملت ایران از همه طیف ها در صحنه بودند، در حالی که صهیونیست با شنیدن صدای رسیدن موشک به اراضی اشغالی به پناهگاه ها می رفتند و حتی سر وارد شدن به پناهگاه ها با یکدیگر دعوا می کردند. این شوکت انقلاب اسلامی ایران است و مسلمانان امروزه در دنیا با افتخار زندگی می کنند. پاکستان به عنوان یک کشور دوست و برادر در ایام جنگ در کنار ایران ایستاد. امیدوارم اتحاد مسلمانان روز به روز بیشتر شود و به جایی برسد که هیچ دشمنی نفوذ به کشورهای اسلامی را پیدا نکند.

