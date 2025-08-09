به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پانصد و پنجمین شماره نشریه الکترونیکی خط حزبالله با عنوان «ایستاده برای دین و دانش ایران» منتشر شد.
سرمقاله خط حزبالله، به مناسبت بیانات اخیر حضرت آیتالله خامنهای، ضمن بررسی اهمیت «دین» و «دانش» در بنای نظام جمهوری اسلامی ایران و مخالفت استکبار با این دو عنصر، نگاهی به سیره و اقدامات رهبر انقلاب برای پاسداری از دین و پیشبرد علم و فنّاوری در کشور داشته است.
«روایت» این شماره، به توصیف دو قاب از ماشین کشتار صهیونیستها و حامیان اروپایی آنها در غزه پرداخته است.
نیروهای مؤمن و انقلابی سراسر کشور میتوانند در چاپ و توزیع این نشریه در مساجد و هیئتهای مذهبی شهر و منطقه سکونت خود مشارکت کنند.
این شماره خط حزبالله به روح مطهر شهید سردار امیرعلی حاجیزاده تقدیم شده و فرازی از وصیتنامه این شهید را مرور کرده است.
