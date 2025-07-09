به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در بیانیه ای از مراجع عظام تقلید و علمای جهان اسلام بابت دفاع از رهبر معظم انقلاب اسلامی در برابر توهین ها و تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی، تقدیر کرد.

وی در این بیانیه تاکید کرد که دفاع عالمان واندیشمندان، به ویژه فقها، صاحبان فتوا و مراجع معظم تقلید شیعیان از جایگاه رهبری، مرجعیت و علم که در فتواهای صادرشده، بیانیه‌های متعدد، سخنرانی‌ها واظهارات ارجمند آنان تجلی یافت، دیگر پیام و پاسخ به فرعونیان گستاخ است که امروزه آن را در موج اعتراض به توهین کنندگان به‌مقام علم وفقاهت وزعامت شاهد بوده‌ایم ودر نتیجه نشانگر بیداری، وحدت وهمراهی امت اسلامی وهمه آزادگان جهان در ایستادگی در برابر باطل ودفاع از حق است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اشَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِکَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ صدق الله العلی العظیم (آل عمران، ۱۸)

مراجع معظم تقلید و علمای بزرگوار اسلام

امت اسلامی وآزادگان جهان

جهانِ درگیرِ رویایی تمام حق در برابر تمام باطل، در چند هفته گذشته شاهد گستاخی طاغیان ستمگر آدم‌کش، علیه مظهر علم و تقوا وظلم‌ستیزی وآزادی واستقلال وحاکمیت دین در عصر حاضر، یعنی رهبری گرانقدر ومرجعیت دینی وسیاسی در ایران وجهان اسلام بود؛ واین همان رویارویی آیات بینات الهیِ نهادینه در درون عالمان، با جاحدان و منکران آنها در میان ستمگران است: بل هو آیاتٌ بیناتٌ فی صدور الذین أوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا إلا الظالمون.

دفاع عالمان واندیشمندان، به ویژه فقها، صاحبان فتوا و مراجع معظم تقلید شیعیان از جایگاه رهبری، مرجعیت و علم که در فتواهای صادرشده، بیانیه‌های متعدد، سخنرانی‌ها واظهارات ارجمند آنان تجلی یافت، از یک سو نشانگر احترام به بزرگانی است که «أوتوا العلم درجاتٍ» هستند و هرگز با «الذین لایعلمون» برابری نمی‌کنند؛ آنها که وارثان پیامبرانند وخشیت خدا وجود آنان را دربرگرفته وتوقیر آنان به‌فرموده امیر مؤمنان توقیر رب کریم است وکوچک شمردنشان، موجب خوار شدن انسان وکوچک شدن او در چشم دیگران است واز سوی دیگر پیام و پاسخ به فرعونیان گستاخ است که امروزه آن را در موج اعتراض به توهین کنندگان به‌مقام علم وفقاهت وزعامت شاهد بوده‌ایم ودر نتیجه نشانگر بیداری، وحدت وهمراهی امت اسلامی وهمه آزادگان جهان در ایستادگی در برابر باطل ودفاع از حق است.

قرآن‌کریم همواره مقام و جایگاه عالمان را که صاحبان علم و معرفت و حکمت و از مصادیق الَذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اولوالعِلم و الاَلباب و النهی و الاَبصار می‌باشند به شایستگی تجلیل و تعظیم نموده است. بی‌شک نکوداشت آنان، تکریم خدا و رسول‌اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وپیامبران همه ادیان ابراهیمی‌اند وهر که جز در این راه گام بردارد، راه به تاریکی وجهل وظلم ونابکاری بوده‌ و نزد همگان محکوم خواهد بود.

ادیان دیگر هم این اقدام بی‌خردانه را محکوم می‌کنند. تورات به مؤمنان توصیه می‌کند که علم و حکمت و استوارمندی در اندیشه و گفتار و کردار را بس شگرف و عظیم برشمارند و از آن تجلیل کنند. انجیل هم تاکید می‌کند، اگر کسی به زیور علم و دانش آراسته گردد و رفتار خود را با موازین علمی خویش منطبق سازد، یعنی به علم خود عمل کند، او همان کسی است که در ملکوت آسمان‌ها به‌عنوان شخصیتی عظیم و شکوهمند و انسانی بزرگ از او نام‌برده می‌شود وبه‌عظمت یاد کنند. روشن است که ستمگران معاصر آمریکایی وصهیونیستی، در تعرض به مقام علم وزعامت، حتی بر خلاف آموزه‌های کتاب مقدس گام برداشته اند وباید پاسخگوی عمل خود باشند.

اینجانب به‌عنوان دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام که بنیاد جامعی برای پیروان اهل بیت ومنادی وحدت اسلامی ودعوت‌گر به گفتگوی ادیان وهم‌اندیشی انسان‌ها، به ویژه مستضعفان برای تحقق جهانی عادلانه‌ است که قطعا جهانی سرشار از علم واحترام به عالمان است، از یکایک مراجع معظم و بزرگوار و نیز همه اندیشمندان ورهبران دینی واجتماعی که با موضع‌گیری‌های عالمانه و حکیمانه خود، در برابر تجویز ترور وتهدید ایستادند ودر مقام دفاع از علم وعدل برآمدند، ضمن سپاس وشکر الهی، مراتب تشکر و تقدیر خود را به آنان تقدیم می دارم وامیدوارم که این حرکت جهانی، هم علم‌ستیزان ستم‌پیشه تروریست را سر جای خود بنشاند وهم جهان را به‌سوی تحقق عدالت بیشتر واحترام به مقام علم و عالمان دینی ومردان آراسته به تقوا وورع الهی، رهنمون سازد.

قال أمیرالمومنین علی علیه السلام: هَلَکَ خُزَّانُ الْأَمْوَالِ وَ هُمْ أَحْیَاءٌ، وَ الْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِیَ الدَّهْرُ. (نهج البلاغه حکمت ۱۴۷)



والسلام علیکم ورحمة الله و برکاته

رضا رمضانی

۱۸ تیر ماه ۱۴۰۴

۱۳ محرم الحرام ۱۴۴۷

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸