ایران آماده ارائه آموزش آنلاین به دانش‌آموزان افغانستانی است

۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۰
وزیر آموزش و پرورش ایران در دیدار با کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل، آمادگی کشورش برای ارائه آموزش آنلاین به دانش‌آموزان افغانستان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش ایران در دیدار با فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، اعلام کرد که ایران آمادگی کامل دارد تا آموزش آنلاین را برای دانش‌آموزان افغانستانی فراهم کند.  

این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که دختران افغانستانی با محدودیت‌های شدید آموزشی مواجه هستند. وزیر آموزش ایران تأکید کرد این همکاری می‌تواند به بهبود وضعیت آموزشی در افغانستان کمک کند.  

سفارت ایران در کابل نیز در خبرنامه‌ای این آمادگی را تأیید کرده است. این در حالی است که نگرانی‌ها درباره آینده تحصیلی دختران افغانستانی همچنان ادامه دارد

