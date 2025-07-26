  1. صفحه اصلی
صعود نمادین کوهنوردان افغانستانی به قله توچال در اعلام همبستگی با مهاجرین بازگشتی

۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۴۷
کد خبر: 1711692
گروهی از کوهنوردان افغانستانی مقیم ایران با هدف اعلام همبستگی با مهاجرینی که به‌تازگی به کشورشان بازگشته‌اند، به‌صورت نمادین قله توچال را فتح کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ ۱۷ کوهنورد افغانستانی، شامل ۱۰ مرد و ۷ زن، توانستند طی برنامه‌ای ۱۶ ساعته و با آمادگی جسمی و روحیه تیمی بالا، به قله توچال در شمال تهران صعود کنند.

این برنامه به سرپرستی محمد ولی‌زاده، مسئول کوهنوردی مهاجرین، انجام شد و هدف آن ابراز همدردی با مهاجران افغانستانی‌ای بود که اخیراً به کشور خود بازگشته‌اند. قله توچال یکی از بلندترین نقاط رشته‌کوه البرز و مقصد محبوب کوهنوردان در نزدیکی پایتخت ایران است. این صعود همچنین مرحله نهایی آمادگی تیم برای صعود به قله دماوند محسوب می‌شود.

