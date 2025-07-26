صعود نمادین کوهنوردان افغانستانی به قله توچال در اعلام همبستگی با مهاجرین بازگشتی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ ۱۷ کوهنورد افغانستانی، شامل ۱۰ مرد و ۷ زن، توانستند طی برنامه‌ای ۱۶ ساعته و با آمادگی جسمی و روحیه تیمی بالا، به قله توچال در شمال تهران صعود کنند.

این برنامه به سرپرستی محمد ولی‌زاده، مسئول کوهنوردی مهاجرین، انجام شد و هدف آن ابراز همدردی با مهاجران افغانستانی‌ای بود که اخیراً به کشور خود بازگشته‌اند. قله توچال یکی از بلندترین نقاط رشته‌کوه البرز و مقصد محبوب کوهنوردان در نزدیکی پایتخت ایران است. این صعود همچنین مرحله نهایی آمادگی تیم برای صعود به قله دماوند محسوب می‌شود.

...

پایان پیام/