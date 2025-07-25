چرا باید قبل از انجام کارها فکر کنیم؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: عنِ الصادق (ع): «قِفْ‏ عِنْدَ کُلِّ أَمْرٍ حَتَّی تَعْرِفَ‏ مَدْخَلَهُ‏ مِنْ مَخْرَجِهِ‏ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِیهِ فَتَنْدَمَ»[1].

امام صادق (ع) در روایت مذکور، فرموده است که در برابر هر کاری تأمّل و درنگ کن تا پیش از آنکه در آن وامانی و پشیمان شوی، [راهِ] داخل شدن در آن و خارج شدن از آن را بشناسی.

یکی از مسائل مهمی که انسان‎ها در زندگی خود باید برای آن برنامه ریزی کنند، ورود و خروج کارهاست. بعضی هم ورودی خوبی دارند و هم خروجی خوبی دارند، بعضی نه ورودی خوبی دارند و نه خروجی خوبی دارند، بعضی ورودی خوبی دارند، ولی خروجی ندارند و بعضی دیگر ورودی خوبی ندارند، لکن خروجی خوبی دارند.



امام صادق (ع) در روایت مذکور، فرموده است که کاری کنید که هم ورودی کارتان مناسب و خوب باشد و هم خروجی کارتان مناسب باشد. راه اینکه ورودی کار انسان خوب باشد، این است که انسان همراه با تأمّل در کار مورد نظر، ورود کند. بعضی از انسان‎ها وقتی می‎خواهند کاری را انجام دهند، احساسی و با عجله در کاری ورود پیدا می‎کنند؛ مثلاً برای خرید منزل یا برای شوهر دادن دختر خود احساسی و با عجله عمل می‎کنند و بعد پشیمان می‎شوند. بنابراین، طبق فرمایش امام صادق (ع) انسان قبل از شروع هر کاری باید توقف کند و آن کار را بررسی کند چون اگر انسان نپخته و بدون تأمّل کاری را شروع کند، خروج از آن کار و جمع کردن آن خیلی سخت است. سفارش امام صادق (ع) به تأمل و توقف، در رابطه با همه کارها و امور است و اختصاص به کار خاصی ندارد.

در بعضی روایات آمده است که انسان وقتی سر سفره نشسته است، قبل از اینکه «بسم الله» بگوید و شروع به غذا خوردن کند، نخست تفکر و تأمل کند که غذای داخل سفره از حلال تهیه شده است یا از حرام تهیه شده است و اگر از حلال باشد، «بسم الله» بگوید و شروع به خوردن کند چرا که انسان برای خوردن لقمه حلال، «بسم الله» می‎گوید و برای لقمه حرام یا شبهه ناک «بسم الله» نمی‎گوید. خداوند متعال نیز در سوره توبه که بحث عذاب مشرکین است، «بسم الله الرحمن الرحیم» [که رحمانیت و رحیمیت خداوند را نشان می‎دهد] را نگفته است. بنابراین، انسان قبل از اینکه کاری را شروع کند، باید تأمل و درنگ کند و بعد از بررسی پیامدها و عواقبی که بر آن کار مترتب می‎شود، آن را شروع کند.

منابع:

1. حسن بن علی، ابن شعبه حرانی، ‏تحف العقول، ص304.

سایت شیعه کوئست.