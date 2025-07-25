به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای رژیم صهیونیستی از اوضاع نابسامان فرودگاه بن گوریون به علت اعتصاب کارکنان این فرودگاه خبر دادند.
کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اوضاع در فرودگاه بنگوریون به علت اعتصاب کارکنانف بسیار بحرانی است.
به گزارش این رسانه رژیم صهیونیستی، کارکنان فرودگاه نسبت به دستمزدها و کمبود نیروی کار به شدت معترض هستند و دست به اعتصاب زده اند.
این در حالی است که فرودگاه بنگوریون همواره از سوی نیروهای مسلح یمن مورد حمله قرار میگیرد.
