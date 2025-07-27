به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش «انصارالله» یمن هشدار داد در صورت ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه، ممکن است به اقدامات نظامی گسترده‌تری متوسل شود که از جمله آن‌ها بستن تنگه راهبردی باب‌المندب خواهد بود.

سرتیپ «بکیل الوهبی»، فرمانده «گردان‌های الوهبی» از یگان‌های وابسته به انصارالله مستقر در استان البیضاء، در گفت‌وگویی با روزنامه دولتی «الثورة» چاپ صنعاء اظهار کرد: گزینه‌های نظامی پیش‌رو برای دشمن صهیونیستی و شرکایش دردناک خواهد بود. یکی از این گزینه‌ها، بستن تدریجی یا کامل تنگه باب‌المندب در صورت تداوم تجاوزات علیه مردم غزه است.

الوهبی تأکید کرد که اقدام احتمالی برای بستن این گذرگاه دریایی، در راستای وارد کردن فشار جهانی به منظور متوقف ساختن نسل‌کشی در غزه صورت خواهد گرفت.

او افزود: بستن باب‌المندب یکی از ابزارهای مؤثر برای جلب توجه جهانی به مسئولیت خود در قبال گرسنگی تحمیلی بر مردم غزه به‌دلیل محاصره اسرائیلی-آمریکایی است.

این مقام نظامی یمنی همچنین تصریح کرد: یمن در برابر تداوم جنایات جنگی و نسل‌کشی علیه ملت فلسطین، دست بسته نخواهد ماند.

تهدید جدید انصارالله در حالی مطرح می‌شود که اخیرا، سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن نیز از بررسی «گزینه‌های نظامی تصاعدی» برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی و مقابله با سیاست گرسنگی و نسل‌کشی در نوار غزه خبر داده بود.

تنگه باب‌المندب یکی از حساس‌ترین گذرگاه‌های بین‌المللی دریایی برای حمل‌ونقل نفت و کالا میان آسیا، آفریقا و اروپا به‌شمار می‌رود و تهدید به بستن آن، می‌تواند تبعات منطقه‌ای و جهانی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

.............................

پایان پیام/ 167