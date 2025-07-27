معنای حسن ظن به خداوند چیست؟

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا: روایت اول: عن أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) یَقُولُ: «حُسْنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ أَنْ لَا تَرْجُوَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا تَخَافَ إِلَّا ذَنْبَکَ».[1]
روایت دوم: عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: «وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ «ع» أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ «ص» قَالَ وَ هُوَ عَلَی مِنْبَرِهِ: «وَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا أُعْطِیَ مُؤْمِنٌ قَطُّ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ إِلَّا بِحُسْنِ ظَنِّهِ بِاللَّهِ وَ رَجَائِهِ لَهُ وَ حُسْنِ خُلُقِهِ وَ الْکَفِّ عَنِ اغْتِیَابِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا یُعَذِّبُ اللَّهُ مُؤْمِناً بَعْدَ التَّوْبَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ إِلَّا بِسُوءِ ظَنِّهِ بِاللَّهِ وَ تَقْصِیرِهِ مِنْ رَجَائِهِ وَ سُوءِ خُلُقِهِ وَ اغْتِیَابِهِ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا یَحْسُنُ ظَنُّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ إِلَّا کَانَ اللَّهُ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ لِأَنَّ اللَّهَ کَرِیمٌ بِیَدِهِ الْخَیْرَاتُ یَسْتَحْیِی أَنْ یَکُونَ عَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ قَدْ أَحْسَنَ بِهِ الظَّنَّ ثُمَّ یُخْلِفَ ظَنَّهُ وَ رَجَاءَهُ فَأَحْسِنُوا بِاللَّهِ الظَّنَّ وَ ارْغَبُوا إِلَیْهِ».[2]
یکی از مسائلی که در روایات خیلی مورد سفارش قرار گرفته است و دارای آثار و برکات ارزشمندی است، مسأله حُسن ظن به خدا است. انسان باید به خدا حسن ظن داشته باشد. تفسیری که امام صادق (ع) از حسن ظن مطرح میکند این است که انسان به خدا امیدوار باشد. انسانهایی که زود دچار حالت یأس و ناامیدی میشوند، باب گلایه و شکوه را نسبت به ذات حق باز میکنند زمانی که به فقر و مشکلات زندگی گرفتار میشوند دچار یک نوع حالت حیرت و و بی حوصلگی میشوند و ارتباطات خود را قطع میکنند و میگویند که خداوند به ما توجهی ندارد.
معنای روایت اول
امام صادق (ع) در روایت اول فرموده است که حسن ظن به خداوند به این معناست که به غیر خدای متعال امید نداشته باشید و فقط به او دل ببندید و از چیزی غیر از گناهان خود نترسید یعنی باید از گناه دوری کنید، گاهی تقوا را به معنای دوری از گناهان معنی کردهاند. کسی که تقوا پیشه کند، گناهی مرتکب نمیشود و در نتیجه از عذاب الهی خوف ندارد ولی اگر کسی تقوا پیشه نکرد و سراغ گناه رفت، طبعاً کیفر اعمال خود را خواهد دید.
معنای روایت دوم
امام صادق (ع) فرموده است که در کتابی که منسوب به امیرالمؤمنین (ع) است این مطلب را دیدیم که پیامبر (ص) در حالی که بر منبر نشسته بود فرمود: «قسم به کسی که خدا و معبودی جز او نیست، به هیچ مؤمنی هرگز خیر دنیا و آخرت عطا نشده است مگر در سایه چهار چیز؛
1- حُسن ظن به خداوند متعال؛
2- امید داشتن به خداوند متعال؛
3- خوش اخلاقی؛
4- صرف نظر کردن از گناه و غیبت کردن درباره مؤمنین.
سپس حضرت (ص) فرمود که قسم به خدایی که معبودی جز او نیست، خداوند متعال هیچ مؤمنی را بعد از توبه و استغفار عذاب نمیکند مگر به خاطر؛
1- سوء ظن به خداوند متعال؛
2- امید نداشتن و مأیوس بودن از درگاه الهی؛
3- بد اخلاقی و سوء خُلق؛
4- غیبت کردن درباره مؤمنین.
سپس فرمود که قسم به معبودی که جز او خدایی شایسته پرستش نیست، همان مقدار که بنده نسبت به خدا حُسن ظن داشته باشد، خداوند نیز به همان مقدار به او عنایت میکند. خدا کریم است و خیرات به دست اوست و خداوند شرم دارد که بنده مؤمن به او حُسن ظن داشته باشد اما خداوند بر خلاف حُسن ظن او عمل کند.
لذا اگر انسان میخواهد رضایت خداوند را جلب کند باید به خداوند حُسن ظن داشته باشد، چرا که همه مشکلات با حُسن ظن به خداوند حل میشود. إن شاء الله که خدای متعال به ما کمک کند که بتوانیم در این صراط بمانیم.
منابع:
1. الکافی، ج2، ص72.
2. الکافی، ج2، ص71.
شیعه کوئست
نظر شما