کسی که راه ورود را نشناسد، راه خروج را نیز نمی ‏شناسد

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا: عن الامام الجواد (ع): «مَنْ لَمْ یَعْرِفِ الْمَوَارِدَ أَعْیَتْهُ الْمَصَادِرُ».[۱]
امام جواد (ع) در این روایت فرموده است که کسی که محل ورود را نمیشناسد از یافتن محل خروج نیز درمانده میشود. یعنی انسان زمانی میتواند نسبت به محل خروجش اطمینان پیدا کند که بداند از کجا داخل شده است.
این حدیث شریف به جای جای زندگی ما اشاره دارد، در بین ما کسانی هستند که چندین سال مشغول تحصیل علم هستند اما هنوز نمیدانند فلسفه طلبگی و هدفشان از اینکه وارد حوزه علمیه شده اند چیست؟
نکته مهمی که از این حدیث شریف برداشت میشود این است که کسی که راه ورود را نشناسد، راه خروج را نیز نمیشناسد؛ لذا خروجیهای کارمان باید به گونهای باشد که با ورودی هایمان منطبق باشد.
و قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْجَوَادُ (ع):«کَیْفَ یُضَیَّعُ مَنِ اللَّهُ کَافِلُهُ وَ کَیْفَ یَنْجُو مَنِ اللَّهُ طَالِبُهُ وَ مَنِ انْقَطَعَ إِلَی غَیْرِ اللَّهِ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَیْه».[۲]
همچنین امام جواد (ع) فرموده است که انسان چگونه احساس میکند که وجودش پوچ است در حالی که عهده دار و سرپرست او خداوند است و چگونه ممکن است رها شود در حالی که خداوند در جستجوی او است و کسی که وابسته به غیر خدا باشد، خدا نیز او را به دیگران واگذار خواهد کرد.
پیام این روایت این است که خداوند عهده دار زندگی ما است لذا باید سعی کنیم رابطهمان را با خدا قوی کنیم که اگر رابطه خود را با خداوند متعال تقویت کنیم، پذیرش دیگران نسبت به ما نیز تقویت خواهد شد و ما را خواهند پذیرفت.
