به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید جمیل کاظم، رئیس شورای جمعیت الوفاق بحرین، از تمامی آزادگان جهان خواست تا با تظاهرات، فعالیت در فضای مجازی، و از طریق ابزارهای دیپلماتیک علیه محاصره ظالمانه و وحشیانه‌ای که رژیم اشغالگر در غزه اعمال می‌کند، اقدام کنند.

وی تأکید کرد که این جنایات با پشتیبانی کامل آمریکا و جهان سرمایه‌داری غرب صورت می‌گیرد؛ همانانی که به غارت منابع ملت‌ها و اشغال سرزمین‌ها مشغولند.

عضو برجسته الوفاق خاطرنشان کرد که تاریخ بشریت هیچ‌گاه شاهد قحطی، محاصره، کشتار و آوارگی به این شدت نبوده است؛ آن‌گونه که امروز ملت مظلوم فلسطین توسط اشغالگران مورد ظلم قرار گرفته‌اند.

سید جمیل کاظم بر لزوم فشار همه آزادی‌خواهان و کشورها بر آمریکا ــ که حامی اصلی رژیم اشغالگر با پول، اسلحه و موضع‌گیری سیاسی است ــ تأکید کرد.



