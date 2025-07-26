به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در مراسم گرامیداشت «روز اسلامی مقابله با خشونت علیه زنان» که هر ساله در اول صفر و به یاد ورود اسرای اهلبیت(ع) به شام برگزار میشود، این روز را صرفاً یادآور یک خاطره تاریخی ندانست، بلکه آن را فرصتی برای تجدید پیمان با مسئولیت انسانی در برابر ظلمهای پنهان و آشکاری دانست که امروزه علیه زنان اعمال میشود.
وی با اشاره به جایگاه زن در اسلام، تأکید کرد که این دین الهی نخستین دینی بود که در جامعه جاهلی به زن کرامت و حقوق اجتماعی بخشید.
رهبر جریان حکمت ملی عراق در ادامه، از ابتکار ملی «خانواده من، میهن من» رونمایی کرد؛ ابتکاری که هدف آن توانمندسازی زن عراقی، تقویت فرهنگ انسجام خانواده، ارتقای آگاهی نسبت به نقش حیاتی زن در پرورش نسلها و ارائه آموزشهای تخصصی برای ایجاد تعادل میان مسئولیتهای خانوادگی و اجتماعی است.
حکیم این طرح را فرصتی برای بازسازی جایگاه واقعی زن و احیای نقش او در حفظ هویت اخلاقی و ملی جامعه دانست.
وی ضمن اشاره به چالشهای نوین خشونت علیه زنان در عصر فناوری، هشدار داد که خطرناکترین نوع خشونت، انکار هویت و کرامت زن و تقلیل او به ابزاری برای تبلیغ یا تجمل است؛ وضعیتی که زن را از طبیعت انسانیاش جدا کرده و دچار بحران درونی میسازد.
رهبر جریان حکمت ملی عراق تأکید کرد حفاظت از زن به معنای انزوا یا محروم کردن او از جامعه نیست، بلکه بازگرداندن او به مرکز جامعه بر پایه هویت خودش است.
حکیم با اشاره به فداکاریهای زنان عراقی در سالهای جنگ، آوارگی و بحرانهای اجتماعی، عدالت نسبت به زنان را نه در شعار بلکه در تدوین قوانین، آموزش، مدیریت و تخصیص منابع دانست و خواستار تصویت قوانین در راستای حمایت از زنان در برابر خشونت خانوادگی و آزارهای اجتماعی و دیجیتال، اختصاص بودجه حمایتی برای زنان محروم و آسیبدیده، اجرای برنامههای تربیتی و فرهنگی برای احیای تصویر واقعی زن، بازگرداندن احترام و حقوق زنان در مناطق محروم و حضور مؤثر زنان در مراکز تصمیمگیری شد.
در پایان این بخش از سخنرانی، وی از زنان و همه مردم عراق دعوت کرد تا در انتخابات آینده مشارکتی آگاهانه، پرشور و مبتنی بر معیارهای اخلاقی و کارآمدی داشته باشند و با انتخاب فهرستهای توانمند، مسیر تغییر و انتقال مسالمتآمیز قدرت را هموار سازند.
