ایران به ادعاهای سفیر رژیم صهیونیستی در باکو پاسخ داد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «بهنام ملک‌پور» دبیر مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان، سخنان سخیف و نفرت‌انگیز سفیر رژیم اشغالگر و آپارتاید صهیونیستی در نشست مطبوعاتی اخیر در باکو را محکوم کرد.

دبیر مطبوعاتی سفارت ایران در باکو خاطرنشان کرد: طبیعی است رژیمی که با اتکای بر غصب سرزمین تاریخی فلسطین و کشتار و اخراج ساکنان اصلی آن بنا شده و طی ۸۰ سال حیات نحس خود همواره مشغول ترور و جنگ علیه کشورهای مجاور بوده است، آنقدر وقیح باشد که در صدد تفرقه‌انگیزی بین کشورهای مسلمان و همسایه برآید. غافل از اینکه علقه‌های مودت و دوستی بین مردم ایران و جمهوری آدربایجان محکم‌تر از آن است که با خباثت و بدذاتی نمایندگان رژیمی نسل‌کش و نژادپرست دچار سستی شود.

بهنام ملک‌پور با اشاره به وضعیت بحرانی غزه در اثر محاصره غیرانسانی این باریکه و محروم کردن مردم بی‌گناه غزه از دسترسی به غذا و آب، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف نسل‌کشی و محاکمه و محازات جنایتکاران صهیونیست شد.

ملک‌پور همچنین با اشاره به اقدامات تجاوزکارانه این رژیم علیه لبنان، سوریه، ایران و دیگر کشورهای منطقه، این رژیم را بزرگترین تهدید علیه صلح و ثبات جهانی دانست و هشدار داد عدم اقدام جدی جامعه جهانی برای مهار این موجودیت یاغی موجب گسترش ناامنی در سراسر جهان خواهد شد.

جورج دیک، سفیر اسرائیل در جمهوری آذربایجان در جریان یک نشست خبری در باکو، در اظهاراتی خصمانه مدعی شده بود که «امروز با تضعیف ایران، جهان از جمله خاورمیانه و قفقاز جنوبی امن‌تر شده است.»

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

