آیت‌الله سید یاسین الموسوی، امام جمعه بغداد و از اساتید حوزه علمیه نجف اشرف با انتقاد شدید از ادامه دخالتهای آمریکا در امور داخلی عراق خاطر نشان کرد که این دخالت‌ها به سطحی غیرقابل قبول رسیده و هدف آن‌ها تضعیف حاکمیت ملی و فروپاشی ساختار دفاعی کشور است.

وی با اشاره به تماس وزیر خارجه آمریکا با نخست‌وزیر عراق و هشدار درباره تصویب قانونی مرتبط با الحشدالشعبی، این اقدام را «نقض آشکار حاکمیت عراق» توصیف کرد و افزود: «وزیر آمریکایی با چه حقی به نخست‌وزیر عراق دستور می‌دهد؟ آیا ما به مستعمره‌ای از آمریکا تبدیل شده‌ایم؟ حاکمیت با شعار ساخته نمی‌شود، بلکه با مواضع شجاعانه و مخالفت صریح با دخالت‌های خارجی تحقق می‌یابد.»

الموسوی در ادامه، الحشدالشعبی را «ضامن امنیت مردم عراق» دانست و تصریح کرد که این نهاد نه صرفا یک مجموعه مردمی بلکه نهادی رسمی و وابسته به دولت است. وی هرگونه تضعیف یا خدشه به جایگاه الحشدالشعبی را «قمار با امنیت و ثبات عراق» خواند و خواستار اتخاذ موضعی قاطع و شفاف از سوی دولت شد.

وی تصریح کرد: «وزرا و شخص نخست‌وزیر باید با صراحت به آمریکایی‌ها بگویند: در امور ما دخالت نکنید، ما بهتر از شما منافع‌ خود را می‌شناسیم.»

الموسوی همچنین به جنایات هولناکی که توسط نیروهای وابسته به ابومحمد الجولانی در منطقه سویدای سوریه رخ داده اشاره کرد و گفت آنچه در آن منطقه اتفاق افتاده، تنها یک تسویه‌حساب فرقه‌ای نیست، بلکه بخشی از پروژه‌ای حساب‌شده از سوی آمریکا برای ایجاد رعب و سلطه بر منطقه است.

وی تصریح کرد که هدف‌گیری غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان از طایفه موحدان در السویدا، تلاشی برای شکستن اراده ملت‌ها از طریق ترس و وحشت است .

الموسوی با اشاره به جنایات هولناک روزانه در نوار غزه، آن را «نسل‌کشی برنامه‌ریزی‌شده» خواند که با حمایت مستقیم ایالات متحده آمریکا توسط رژیم صهیونیستی انجام می‌شود. وی گفت: «آنچه در غزه می‌گذرد آزمونی است برای وجدان بشری؛ مردمی در برابر چشمان جهانیان قتل‌عام و گرسنگی داده می‌شوند، اما سازمان ملل و شورای امنیت سکوت پیشه کرده‌اند، چرا که ساختار نظام بین‌الملل به‌طور کامل تحت سلطه اراده آمریکا قرار دارد.»

وی افزود: ایالات متحده مانع ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه می‌شود و جنایات اشغالگران را از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک پوشش می‌دهد. این نشان می‌دهد که مفاهیمی همچون حقوق بشر و حقوق بین‌الملل تنها شعارهایی فریبنده برای توجیه سلطه‌گری و چپاول ملت‌ها هستند.

الموسوی ادامه داد آنچه در غزه می‌گذرد، بخشی از پروژه‌ای استعماری گسترده‌تر است، پس از شکست نظامی پروژه اسرائیل بزرگ، آمریکا به طرحی دیگر روی آورده است که بر پایه جنگ‌های فرقه‌ای و ایجاد نیروهای مزدور محلی نظیر الجولانی بنا شده است؛ هدف آن نیز گسترش هرج و مرج و وحشت برای اجرای نقشه‌های استعماری از درون منطقه است.

وی ادامه داد: پول‌های نفتی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، رسانه‌های گمراه‌کننده عربی و پشتیبانی غربی، همگی در خدمت این طرح هستند. اما اراده ملت‌های مقاوم این نقشه‌ها را همانند گذشته با شکست روبرو خواهد کرد.

امام جمعه بغداد همچنین هشدار داد که این پروژه منحصر به سوریه یا غزه نخواهد ماند، بلکه هدف نهایی آن تکه‌تکه‌ کردن عراق است، از طریق تضعیف الحشدالشعبی و خلع سلاح آن و تبدیل کشور به عرصه‌ای باز برای پروژه صهیونیستی–آمریکایی.

وی در پایان تأکید کرد: ما بصیرت و قدرت داریم؛ آیت الله سیستانی، حشدشعبی و مقاومت داریم. ما اجازه نخواهیم داد این نقشه‌ها تحقق یابد. الجولانی شکست خواهد خورد، آمریکا شکست خواهد خورد و غزه پیروز خواهد شد. ملت‌های منطقه نیز به برکت خون شهیدان و بصیرت امت مقاوم، پیروز خواهند شد. به اذن الهی پیروزی از آن ما است.

