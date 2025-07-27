هلاکت یک نظامی ارتش صهیونیستی بر اثر شدت جراحات

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی از هلاکت یکی از نظامیان خود بر اثر شدت جراحاتی که هفته گذشته در جریان درگیری در جنوب غزه برداشته بود، خبر داد.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که گروهبان یکم ذخیره «بزالئیل یشوعا» از گردان مهندسی ۷۴۹ این رژیم بر اثر جراحاتی که هفته گذشته در جریان درگیری با رزمندگان مقاومت فلسطین در جنوب غزه برداشته بود، کشته شد.

این نظامی رژیم صهیونیستی چند روز پیش در پی انفجار بمب در مسیر حرکت یک خودروی نظامی ارتش اسرائیل در نوار غزه به شدت مجروح شده بود.

رسانه های اسرائیل شنبه شب نیز از هلاکت چهار نظامی این رژیم در پی حمله گردان‌های قسام به یک نفربر زرهی ارتش رژیم صهیونیستی در خان یونس در جنوب نوار غزه خبر دادند.

