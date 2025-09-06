امام جمعه بغداد: اولویت عراق از سال ۲۰۰۳ تاکنون ساختن دولت و حفظ حاکمیت آن است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و استاد برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، در خطبه‌های نماز جمعه با تأکید بر اینکه اولویت اصلی عراق از سال ۲۰۰۳ تا امروز، ساختن دولت مقتدر و حفظ حاکمیت ملی است، گفت: «نبود دولت به معنای هرج و مرج، ضعف، از دست رفتن حاکمیت و ناتوانی در احقاق حقوق تمامی اقشار مردم اعم از عرب، کرد، ترکمان، مسلمان و غیرمسلمان است.»

وی توضیح داد که ساختن دولت صرفاً به وجود پست‌ها و مناصب محدود نمی‌شود، بلکه به معنای ایجاد ساختاری حقوقی و مؤسسات قانونی است که به قانون احترام بگذارند و منافع شخصی را بر منافع عمومی ترجیح ندهند. آیت‌الله الموسوی هشدار داد که سوءاستفاده مسئولان از جایگاه‌شان یا تجاوز به اختیارات قانونی، به معنای تخریب و تضعیف دولت است.

امام جمعه بغداد با اشاره به اینکه عراق پس از بیش از ۲۲ سال همچنان در وضعیت سردرگمی به سر می‌برد و دولت واقعی شکل نگرفته است، گفت: «علیرغم تأکیدات مکرر مرجعیت عالی بر ضرورت تشکیل دولت، تعدیات برخی سیاستمداران به قانون و قانون اساسی این فرآیند را متوقف کرده است.»

وی همچنین درباره سیاست‌های خارجی آمریکا به ویژه دولت دونالد ترامپ گفت که این سیاست‌ها به شکل دیکتاتورمآبانه‌ای طراحی شده تا عراق را در وضعیت هرج و مرج نگه دارد. هدف از این رویکرد، حفظ فضای ناآرامی است که به نفع پروژه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه پروژه «اسرائیل بزرگ»، عمل می‌کند.

آیت‌الله موسوی با اشاره به اینکه عراق کشوری نفت‌خیز است که سالانه بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار درآمد دارد، گفت این ثروت‌ها همچنان تحت کنترل آمریکا قرار دارد و در اختیار مردم عراق نیست. وی افزود که نبود دولت مقتدر باعث شده برخی منافع کشورهای همسایه را بر منافع عراق ترجیح دهند، که این مسأله حاکمیت کشور و حقوق مردم را به شدت تهدید می‌کند.

ایشان همچنین مدیریت ضعیف پروژه‌های خدماتی داخلی، از جمله ساخت پل‌هایی که مشکل ترافیک را حل نکرده و بالعکس تشدید کرده، و همچنین پروژه‌های مسکن بی‌برنامه که بحران جمعیتی را افزایش داده‌اند اما زیرساخت‌های لازم را فراهم نکرده‌اند، به شدت محکوم کرد.

در بخش دیگری، آیت‌الله الموسوی به ضعف تسلیحات ارتش عراق اشاره و تصریح کرد که اتکا به سلاح‌های محدود و ممانعت آمریکا از توسعه صنایع نظامی، حتی در زمینه تولید مهمات، نشانه وجود اراده خارجی برای نگه داشتن عراق در وضعیت ضعف است.

در پایان، امام جمعه بغداد از مردم خواست در انتخابات پیش‌رو با مسئولیت و آگاهی شرکت کنند و نمایندگانی را انتخاب کنند که واقعاً به ساختن دولت باور داشته و فقط به منافع عراق فکر کنند، نه وابسته به بیگانگان و نه دنبال منافع شخصی باشند. او با اشاره به سخن مرجعیت عالی گفت: «تجربه شده را نمی‌توان دوباره آزمود.»

..............................

پایان پیام/