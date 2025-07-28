خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: فریاد و دادخواهی مظلومان عالم در اسلام، نه تنها مورد توجه و تأکید فراوان قرار گرفته، بلکه جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد و یکی از اصول بنیادین عدالت اجتماعی و اخلاقی در تعالیم اسلامی محسوب می‌شود. در اینجا به نکات کلیدی و درس‌های مهم این فریاد از منظر اسلام اشاره می‌شود:



اولویت‌بخشی به مظلوم و نفی ظلم:

مقدم بودن حق مظلوم: در فقه و اخلاق اسلامی، رسیدگی به حق مظلوم و فریاد او، بر بسیاری از امور دیگر اولویت دارد. پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) پیوسته بر حمایت از مظلوم و ایستادگی در برابر ظالم تأکید کرده‌اند. حتی در روایات آمده است که دعای مظلوم زودتر به اجابت می‌رسد، چه مسلمان باشد چه کافر.

حرمت ظلم و لعن ظالمان: قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع) به شدت ظلم را تقبیح کرده و ظالمان را مورد لعن و نفرین قرار داده‌اند. این نشان می‌دهد که هرگونه ستمگری (فردی، اجتماعی یا حکومتی) در اسلام مطرود و ناپسند است.



وظیفه مسلمانان در قبال مظلومان (امر به معروف و نهی از منکر):

مسئولیت جمعی: اسلام مسئولیت حمایت از مظلوم را تنها بر عهده فرد نمی‌گذارد، بلکه آن را وظیفه‌ای همگانی برای جامعه مسلمانان می‌داند. در قالب امر به معروف و نهی از منکر، یکی از مهم‌ترین مصادیق، مقابله با ظلم و دفاع از حقوق مظلومان است.



قیام علیه ظلم (مانند قیام امام حسین (ع)): بزرگترین درس از مظلومیت در اسلام، قیام امام حسین (ع) در کربلاست. این قیام، فریاد بلند مظلومیت و درس مقاومت در برابر ظلم بود که تا ابد به عنوان نمادی از عدم تسلیم در برابر ستم و فداکاری برای احیای حق و عدالت باقی ماند. امام حسین (ع) با خون خود نشان داد که سکوت در برابر ظلم، خود نوعی همراهی با ظالم است.



جامعیت فریاد مظلوم (فارغ از دین، نژاد، و ملیت):

عدالت فراگیر: در اسلام، فریاد مظلوم محدود به مسلمانان نیست. هر انسانی، با هر عقیده، نژاد یا ملیتی که مورد ستم قرار گیرد، حق دادخواهی دارد و مسلمانان موظف به حمایت از او هستند. این موضوع نشان‌دهنده جهان‌شمولی مفهوم عدالت در اسلام است. پیامبر اکرم (ص) خود پناهگاه مظلومان بودند، فارغ از اینکه چه دینی داشتند.

لزوم عدم تبعیض: حمایت از مظلوم نباید بر اساس منافع شخصی یا گروهی باشد، بلکه باید به صورت مطلق و به خاطر خود مظلومیت و ظلم‌ستیزی انجام گیرد.



اثرات معنوی و اخروی حمایت از مظلوم:

ثواب عظیم: در روایات اسلامی، کمک به مظلوم و رفع ظلم از او، از بزرگترین عبادات و دارای ثواب عظیم اخروی شمرده شده است. این عمل، هم مایه رضایت الهی است و هم به پاکی روح و تعالی فرد کمک می‌کند.

دعای مظلوم: همانطور که پیشتر اشاره شد، دعای مظلوم مورد قبول خداوند است و ظالمان از عقوبت آن در امان نیستند. این باور، انگیزه‌ای قوی برای حمایت از مظلوم و دوری از ظلم است.

پس، فریاد مظلوم در اسلام، یک مطالبه عمیق و بنیادین برای عدالت است که تمام مسلمانان را به حمایت فعال و بی‌قید و شرط از هر مظلومی، صرف نظر از دین و ملیت، فرا می‌خواند. این فریاد، یادآور این درس بزرگ از کربلا و قیام امام حسین (ع) است که سکوت در برابر ظلم، خود گناهی بزرگ و مقدمه‌ای برای شکستن کرامت انسانی است، و پایداری و فداکاری در راه احیای حق، بالاترین عبادت و راه رسیدن به سعادت حقیقی است.