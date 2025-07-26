به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، در جلسهای با مدیران وزارت امور خارجه کشورش، اظهار داشت که اولویت سیاست خارجی ایران باید گسترش روابط با کشورهای همسایه باشد.
او افزود: «آماده سفر به افغانستان برای گشودن صفحهای جدید در تاریخ روابط فیمابین هستم.» این خبر توسط سفارت ایران در کابل نیز در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده است.
پزشکیان با این اعلام، نشان داد که به دنبال تقویت همکاری و نزدیکی هرچه بیشتر میان ایران و افغانستان است.
