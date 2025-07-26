به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حجتالاسلام بختی، مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سازمان جوانان جمعیت هلالاحمر در حاشیه آیین تجلیل از مجاهدان فرهنگی گه با حضور حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین معزی در سالن اجتماعات ساختمان صلح سازمان هلالاحمر برگزار شد، با تأکید بر اهمیت حضور طلاب در عرصههای مختلف امدادی، اجتماعی و فرهنگی گفت: در جمعیت هلالاحمر فضایی به نام کانون طلاب برای حضور طلاب علاقهمند به فعالیتهای امدادی و تبلیغی در نظر گرفته شده است. این کانون بستری برای آموزش امدادی به طلاب ایجاد میکند تا هم در خودمددی و هم در کمک به دیگران، توانمند شوند.
وی با اشاره به خدمات اجتماعی و بشردوستانهای که میتوان ذیل این کانون تعریف کرد، افزود: از فعالیتهای محیطزیستی گرفته تا مشارکت در گروههای جهادی، همگی در این بستر قابل پیگیری هستند.
حجتالاسلام بختی تأکید کرد: ذات یک طلبه، تبلیغ دینی است. وقتی طلبهای وارد هلالاحمر میشود، با مخاطبی گسترده مواجه است. جمعیت هلالاحمر یک میلیون و پانصد هزار عضو جوان از ۴ تا ۳۵ سال دارد که میتواند مخاطب ارزشمندی برای فعالیتهای تبلیغی باشد؛ چه در بحرانها و چه در اردوها.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سازمان جوانان جمعیت هلالاحمر ضمن اشاره به ضرورت ساماندهی حضور طلاب، گفت: نباید حضور طلاب بدون برنامه باشد؛ مثلاً ورود ۲هزار یا ۳هزار طلبه به یک منطقه خود میتواند ایجاد بحران کند. بنابراین فرآیند ثبت کانونهای طلاب از طریق نهادهای حوزوی و مدارس علمیه مورد تأیید انجام میشود و سپس این طلاب تحت آموزش قرار گرفته و به برنامههای هلالاحمر وارد میشوند.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر ۱۱۱۷ کانون طلاب ثبتشده داریم. برخی استانها مانند خراسان رضوی، گیلان، مرکزی و کرمان پیشرو هستند و طلبهها در این کانونها فعالاند.
به گفته حجت الاسلام بختی، کانون طلاب ساختاری منسجم دارد که شامل دبیر واحد کانون، دبیر استانی، منطقهای و ملی است.
وی افزود: طلاب در سطح تصمیمسازی و تصمیمگیری جمعیت هلالاحمر نیز حضور و نقشآفرینی دارند.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سازمان جوانان جمعیت هلالاحمر تأکید کرد: بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب، اولویت اول حوزههای علمیه تبلیغ است. ما نیز به حوزه اعلام کردیم که جمعیت هلالاحمر یکی از بهترین بسترهای تبلیغی است؛ البته طلبهها باید با شناخت و آمادگی وارد این فضا شوند.
حجتالاسلام بختی به نقشآفرینی هلالاحمر در جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: در این جنگ، هلالاحمر یکی از ارگانهای پیشرو بود و پنج شهید امدادگر تقدیم کرد. امدادگران از سراسر کشور و بهصورت سازماندهیشده در مناطق حضور یافتند؛ استان تهران نیز به عنوان خط مقدم ایفای نقش داشت.
وی با اشاره به تجربیات میدانی امدادگران در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: در هر بحران یا حادثهای که منطقهای مورد اصابت قرار میگرفت، امدادگران ما بر اساس منطقهبندی سازمان امداد و نجات اعزام میشدند. اما در برخی مواقع نیز اعزامی صورت نمیگرفت و امدادگران در مقرهای خود مستقر بودند.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سازمان جوانان جمعیت هلالاحمر ادامه داد: دوستان ما در پایگاههای امدادی بارها بیان کردند که امدادگران از خانواده دورند، برخی خانوادههایشان حتی مطلع نبودند که آنها در میدان حضور دارند. این وضعیت باعث تحلیل رفتن روحیه برخی از آنها شده بود و نیاز به جریانی وجود داشت که فضا را بازسازی کند. اینجا بود که حضور طلاب و مبلغان جهادی مؤثر واقع شد.
حجتالاسلام بختی با بیان اینکه تماسهای متعددی از سوی گروههای تبلیغی و جهادی دریافت کردهاند، افزود: طلاب میپرسیدند که کجا میتوانند نقشآفرینی کنند. ما گفتیم بهترین حضور، کنار امدادگران است. وقتی طلاب در کنار این عزیزان قرار گرفتند، فضا کاملاً دگرگون شد.
وی از فعالیتهای طلاب در میدان گفت: طلاب با حضور فعال خود، نشستهای چهرهبهچهره، پاسخ به شبهات، فعالیتهای فرهنگی، دینی و تبلیغی انجام دادند که موجب تقویت روحیه امدادگران شد. در طول این ۱۲ روز، گروههای تبلیغی هر دو روز بهنوبت وارد میدان شدند و ارتباط مستمر با امدادگران داشتند.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سازمان جوانان جمعیت هلالاحمر با اشاره به برنامه آینده این نهاد گفت: به فضل الهی در تلاشیم قرارگاهی برای آموزش و آمادهسازی بیشتر طلاب جهت حضور در این عرصهها ایجاد کنیم تا با دست پُر و شناخت کافی وارد میدان شوند. این حضور میتواند در قالب کانونهای طلاب تقویت شود.
وی درباره مراسم اخیر جمعیت هلالاحمر گفت: در مراسم امروز که با حضور نماینده محترم ولیفقیه در جمعیت برگزار شد، تلاش کردیم در حد توان، از حضور مؤثر طلاب در میدان جنگ و بحران اخیر تقدیر و تشکر کنیم.
حجتالاسلام بختی به بازخورد مردم و امدادگران درباره حضور طلاب پرداخت و گفت: مخاطب طلاب در این بحران، امدادگران بودند. برخی از طلاب حتی همراه با امدادگران به صحنه حادثه میرفتند. هرچند هدف اصلیشان فعالیت دینی و تبلیغی در کنار امدادگران بود، اما آنقدر ارتباط صمیمانهای شکل گرفت که همچنان این امدادگران با طلاب در ارتباط هستند.
وی با اشاره به ظرفیتهای جدید برای توسعه این فعالیتها افزود: امروز موسسات و گروههایی مانند بلاغ نوین و مجموعه دوستان آقای وکیلپور در میدان فعال هستند. هدف ما این است که این گروهها در قالب کانونهای طلاب سازماندهی و حمایت شوند تا این مسیر پرثمر با قدرت ادامه یابد.
