به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جوزف عون رئیسجمهور لبنان، از تداوم تماس مستقیم خود با حزبالله برای رسیدگی به مسئله سلاح این گروه خبر داد و اعلام کرد که این مذاکرات هرچند کند پیش میرود، اما روند آن مثبت است.
عون که در جمع اعضای باشگاه مطبوعات سخن میگفت، افزود: «وقتی اراده سیاسی و نهادهای امنیتی بر سر هدفی متحد باشند، جای نگرانی برای لبنان نیست.»
رئیسجمهور لبنان همچنین با تأکید بر لزوم تقویت استقلال دستگاه قضایی کشور، وعده داد که دولت تحت هدایت او پروندههای فساد را بدون در نظر گرفتن وابستگیهای طائفهای یا حزبی تا انتها پیگیری خواهد کرد.
