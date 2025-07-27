به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ قوه قضاییه از "اعدام ۲ عنصر عملیاتی گروهک تروریستی منافقین در ایران" خبر داد.

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد:

حکم اعدام ۲ نفر از عناصر عملیاتی گروهک تروریستی منافقین پس از طی روال قانونی و تایید در دیوان عالی کشور صبح امروز (پنجم مرداد ماه ۱۴۰۴) اجرا شد.

مهدی حسنی با نام مستعار فردین فرزند حسین و بهروز احسانی اسلاملو با نام مستعار بهزاد فرزند جمشیدعلی از عناصر عملیاتی - تروریستی گروهک تروریستی منافقین که اقدام به ساخت لانچر و خمپاره‌انداز دستی می‌کردند و با پرتابه‌های بی دقت به شهروندان، منازل، اماکن خدماتی و اداری، مراکز آموزشی و خیریه خسارت می‌زدند و تلفات می‌گرفتند؛ همچنین هدفشان برهم زدن نظم اجتماعی و امنیت شهروندان بی گناه بود، محاکمه و پس از طی فرآیند کامل آیین دادرسی کیفری و تایید حکم در دیوان عالی کشور صبح امروز (پنجم مرداد ماه ۱۴۰۴) به دار مجازات آویخته شدند.

طبق مستندات موجود در پرونده، مهدی حسنی از چندین سال قبل به عضویت گروهک تروریستی منافقین درآمده بود و با سرپل‌های عملیاتی گروهک منافقین در ارتباط بوده است.

بهروز احسانی اسلاملو نیز از دهه ۶۰ در عضویت گروهک منافقین بوده و پس از آزادی از زندان در دهه ۶۰، مجدد به عضویت گروهک منافقین در آمده بود.

تروریست‌ها با هماهنگی سرپل‌های گروهک منافقین، یک خانه تیمی در تهران تهیه کرده بودند که در راستای اهداف گروهک اقدام به ساخت لانچر و خمپاره اندازهای دستی می‌کردند، پرتابه‌های بی دقت به سمت شهروندان، منازل، اماکن خدماتی و اداری، مراکز آموزشی و خیریه می‌زدند و همچنین فعالیت‌های تبلیغی - ایذایی در جهت حمایت از گروهک منافقین می‌کردند.

تخریب اموال عمومی، جمع‌آوری اطلاعات و تصویربرداری از فعالیت‌های تروریستی و ارسال به سرپل‌های گروهک و انتشار در شبکه‌های وابسته به منافقین، از دیگر اقدامات دو تروریست نامبرده بوده است.

بهروز اسلاملو یکی از تروریست‌ها در هنگام خروج مرز زمینی به کشور ترکیه توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) شناسایی و دستگیر شد.

از متهمان پس از دستگیری سلاح گرم، فشنگ، تجهیزات ساخت خمپاره و وسایل مورد نیاز برای تغییر چهره کشف شده است.

پس از شناسایی و دستگیری محکومان، کیفرخواست پرونده به اتهام بغی، عضویت در گروهک تروریستی منافقین با هدف برهم زدن امنیت کشور، جمع‌آوری اطلاعات و قرار دادن آن در اختیار دیگران اجتماع و تبانی و محاربه از طریق تخریب اموال عمومی با هدف برهم زدن امنیت کشور صادر شد.

با ارسال کیفرخواست به دادگاه، جلسات رسیدگی به پرونده با حضور متهمان و وکلای آنها برگزار و با توجه به ادله و مستندات، دادگاه تهران، این دو متهم را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد.

پس از صدور حکم اولیه، پرونده جهت رسیدگی به فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد که دیوان عالی کشور با توجه به مستندات موجود رای دادگاه را ابرام کرد.

همچنین دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی محکومان را رد کرد.

در نهایت با توجه به احکام صادره در دادگاه و طی تشریفات قانونی، مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو به دار مجازات آویخته و حکم اعدام آنها اجرا شد.

......................................

پایان پیام/ 167