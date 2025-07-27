جمهوری آذربایجان حمله رژیم صهیونیستی به خاک ایران را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «حکمت حاجی‌اف» دستیار سیاست خارجی رئیس‌جمهور آذربایجان امروز در تماس تلفنی با معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی کشورمان، ضمن عرض تسلیت شهادت جمعی از هموطنان خصوصاً فرماندهان و دانشمندان کشور، حمله رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد.

در این گفت‌وگوی تلفنی طرفین بر ارتقای سطح روابط دوجانبه و تسریع در اجرایی شدن توافقات صورت گرفته بین روسای جمهور دو کشور تأکید کردند.

همچنین مقرر شد توافقات مربوط به سفر علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی به آذربایجان از جمله رفع مشکل دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در جمهوری آذربایجان پیگیری شود



