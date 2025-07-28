خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: قال رسول الله (ص): «ثَلَاثُ خِصَالٍ مَنْ کُنَّ فِیهِ اسْتَکْمَلَ خِصَالَ الْإِیمَانِ إِذَا رَضِیَ لَمْ یُدْخِلْهُ رِضَاهُ فِی بَاطِلٍ وَ إِذَا غَضِبَ لَمْ یُخْرِجْهُ الْغَضَبُ مِنَ الْحَقِّ وَ إِذَا قَدَرَ لَمْ یَتَعَاطَ مَا لَیْسَ لَهُ»[1].

رسول گرامی اسلام (ص) فرموده است که سه ویژگی است که در هر کس یافت شود، ویژگی‎های ایمان، کامل می‎گردد؛ آن که وقتی خشنود گردد، خشنودیش او را به باطل نکشاند و زمانی که خشمگین شود خشمش او را از حق بیرون نبرد و هر گاه توان یافت، به آنچه از او نیست، دست درازی نکند.

قبل از توضیح روایت مذکور خوب است که به معنای ایمان اشاره‎ای داشته باشیم؛ در رابطه با معنای ایمان گفته شده است که ایمان عبارت از نیت، گفتار و عمل به ارکان دین است؛ به تعبیر روشن‎تر انسان باید خدای متعال را باور داشته باشد و آنچه را که لازمه این باور است در نیت و عمل و گفتار، پیاده سازد؛ مثلاً به انجام اعمال و عباداتی مانند نماز، روزه و... ملتزم باشد. البته ایمان دارای مراتبی است که از پایین‎ترین مراتب تا مراتب عالیه [مرتبه ایمان انبیاء و اولیای الهی] گسترده است.

پیامبر اکرم (ص) در روایت مذکور ویژگی‎هایی را بیان کرده است که اگر این ویژگی‎ها در انسان پدید آید در حقیقت به کمالِ ایمان رسیده است. هرچند این ویژگی‎ها مشکل و دشوار نیستند ولی گاهی از اوقات انسان به دلیل غفلت، این موارد را نادیده می‎گیرد و به آن توجهی نمی‎کند.



نشانه ‎ها

1- اولین ویژگی‎ ای که حضرت (ص) برای رسیدن به کمال ایمان بیان کرده این است که اگر انسان در موقعیت رضایت از زندگی و کامیابی در آن قرار گرفت، اعتقادات و گرایش‎های دینی خود را حفظ نماید. گاهی از اوقات کسانی که وضعیت مالی خوبی ندارند، بعد از رسیدن به آسایش و وضعیت مالی مطلوب، طغیان می‎کنند و به دنبال عیش و نوش می‎روند. حتی گاهی از اوقات بیشتر گرایش‎های خود را بر مبنای باطل قرار می‎دهند و دیگر اعتقاد و التزامی به عبادت و کار خیر ندارند.

2- ویژگی دیگری که حضرت (ص) در این روایت بیان کرده، کنترل خشم است. گاهی از اوقات انسان‎ها با کوچکترین تحریک، عصبانی می‎شوند و کنترل خود را از دست می‎دهند و در آن لحظه از معیارهای دینی فاصله می‎گیرند و سخنان و الفاظ نادرست بر زبان جاری می‎کنند. حتی گاهی از اوقات افراد با یکدیگر صمیمی هستند و اسرار خود را به یکدیگر می‎گویند اما زمانی که با یکدیگر مشکل پیدا می‎کنند و نسبت به هم حالت غضب پیدا می‎کنند، همه آن اسرار را فاش می‎کنند.

3- آخرین خصوصیتی که حضرت (ص) بیان فرموده این است که اگر انسان به قدرت و مقامی دست پیدا کرد، معیارها را رعایت کند و از این قدرت برای خدمت به خدا و خلق خدا استفاده کند. اما گاهی برخی از افراد بعد از اینکه موقعیت و جایگاهی به دست می‎آورند از آن برای سود جُستن از دیگران استفاده می‎کنند.

منابع:

1.ثقة الاسلام کُلَینی، الکافی (ط- الإسلامیة)، ج2، کتاب الإیمان و الکفر، باب المؤمن و علاماته و صفاته، ص239، ح29.