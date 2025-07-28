بی نیازی، عزت، آرامش: سه گنجینه ای که تقوا به شما هدیه می دهد

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: عن مولانا الامام الصادق (ع): «مَنْ أَخْرَجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذُلِّ الْمَعَاصِی إِلَی عِزِّ التَّقْوَی أَغْنَاهُ اللَّهُ بِلَا مَالٍ وَ أَعَزَّهُ بِلَا عَشِیرَةٍ وَ آنَسَهُ بِلَا أَنِیس»[1]؛ امام صادق (ع) فرموده است که خداوند متعال کسی را که از ذلت گناه و معصیت به سوی عزت تقوا خارج کند بدون مال بی نیازی بخشد و بدون قوم و عشیره عزتمند نماید و بدون (معاشرت با) احدی او را آرامش بخشید.

انسان گاهی به آثار و برکات برخی از مسائل در زندگی خود توجه نمی‎کند؛ به عنوان نمونه گاهی از اوقات انجام یک کار مانند نماز شب و عمل به مستحبات، آثار و برکات زیادی را به دنبال دارد و گاهی از اوقات نیز ترک یک عمل بد، آثار و برکات بسیاری برای انسان دارد و انسان در پرتو همین آثار و برکات به رشد و تعالی می‎رسد. انسان‎ها به طور کلی از نظر معصیت و گناه به سه دسته تقسیم می‎شوند؛



دسته اول کسانی هستند که از ابتدا تا آخر عمر خود، پاک زندگی می‎کنند و به گناه و معصیت آلوده نمی‎شوند که سرنوشت این افراد، بهشت برین الهی است؛

دسته دوم کسانی هستند که از ابتدا تا آخر عمر در وادی گمراهی به سر می‎برند که سرنوشت این افراد جهنم و غضب الهی است.

دسته سوم که بیشتر افراد نیز این‎گونه‎اند، کسانی هستند که گاهی دچار گمراهی و ضلالت می‎شوند اما مجدداً به مسیر هدایت باز می‎گردند زیرا فطرت بشر، پاک و موعظه‎پذیر است و آیات و موعظه‎های الهی در او تأثیر می‎گذارد لذا در قرآن کریم نیز آمده است: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ شِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ وَ هُدًی وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ»[2]؛ ای مردم! اندرزی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است؛ و درمانی برای آنچه در سینه‌هاست و هدایت و رحمتی است برای مؤمنان.

با توجه به آیه مذکور معلوم می‎شود که پیامبران و انبیای الهی علاوه بر نشان دادن مسیر هدایت، مسئولیت دیگری نیز دارند و آن مسئولیت این است که اگر کسی به دعوت آنان توجه نکرد و در مسیر گمراهی قرار گرفت این شخص را از گمراهی نجات داده و به مسیر هدایت باز گردانند. بنابراین، انسانی که در وادی ضلالت و گمراهی گرفتار شده است، اگر از خداوند درخواست کمک کند خداوند او را از گمراهی نجات خواهد داد و او را در مسیر هدایت قرار خواهد داد، البته به شرطی که ارتباط انسان با خداوند به نحو صحیح برقرار شده باشد.



امام صادق (ع) در روایت مذکور نسبت به دسته سوم تأکید کرده و فرموده است که اگر لطف و عنایت الهی شامل انسان شود و خداوند او را از مسیر گناه و ضلالت بیرون آورد از سه چیز بهره مند می‎شود؛

اول: خداوند به او روح بی نیازی و غنا عنایت می‎کند. برخی از انسان‎ها گمان می‎کنند که غنا و ثروت، تنها به واسطه داشتن مال و پول است اما این یک شعار انحرافی است زیرا خیلی از افراد پول و ثروت دارند ولی نفس آنان از نعمت غنا محروم است.

دوم: خداوند به او عزت عنایت می‎کند. انسان‎ها معمولاً برای اینکه مورد حمایت قرار گیرند و موقعیت اجتماعی خود را نشان دهند به دنبال قوم و قبیله و اطرافیان خود می‎باشند، اما بر اساس کلام امام صادق (ع) اگر کسی از گناه خارج شود، خداوند بدون قوم و قبیله، چنان عزتی به او عنایت می‎کند که به تنهایی بدرخشد و در بین افراد جامعه عزیز باشد.

سوم: خداوند به روح او آرامش می‎بخشد. انسان‎ها معمولاً برای اینکه آرامش پیدا کنند، به دنبال انس و همنشینی با دیگرانند، اما خداوند به انسانی که از مسیر گناه به سمت هدایت آمده است، بدون اینکه نیاز به انیس داشته باشد، آرامش و شادابی عنایت می‎کند.

منابع:

1. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج4، ص410.

2. «یونس»: 57.