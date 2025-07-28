خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)- ابنا: سکوت از جمله مفاهیمی است که در متون دینی و آموزههای اهلبیت(ع) به آن تأکید شده است. این رفتار که به ظاهر ساده میآید، در حقیقت دریچهای به سوی حکمت، آرامش و اصلاح نفس است. در این مقاله تلاش میکنیم تا جایگاه سکوت را در شریعت اسلامی و آموزههای شیعه بررسی کنیم.
سکوت؛ دریچهای به حکمت
سکوت در آموزههای اهلبیت(ع) نه تنها یک رفتار فردی است، بلکه به عنوان یکی از راههای دستیابی به حکمت معرفی شده است. امام علی(ع) در نهجالبلاغه میفرمایند: «اگر سخن گفتن از نقره باشد، سکوت از طلاست»(۱). این بیان نشاندهنده ارزش والای سکوت در مقابل سخنانی است که ممکن است بیهوده یا مضر باشند.
از دیدگاه شریعت، سکوت فرصتی برای تفکر و تعمق فراهم میکند. امام صادق(ع) نیز میفرمایند: «سکوت زینت عقل است»(۲). این حدیث گویای آن است که سکوت نه تنها نشانه خرد و تدبر است، بلکه موجب
تقویت عقل و اندیشه نیز میشود.
از سوی دیگر، سکوت میتواند به عنوان یک ابزار تربیتی برای کنترل نفس و دوری از گناهان زبانی مطرح شود. قرآن کریم نیز تأکید دارد که انسان باید مراقب زبان خود باشد و از گفتار بیهوده پرهیز کند(۳).
سکوت؛ وسیلهای برای تقرب به خدا
یکی از جنبههای مهم سکوت در شریعت اسلامی، ارتباط آن با عبادت و تقرب به خداوند است. امام رضا(ع) میفرمایند: «سکوت یکی از عبادتهایی است که خداوند آن را دوست دارد»(۴). این حدیث نشاندهنده جایگاه عبادی سکوت در زندگی مؤمنان است.
سکوت همچنین میتواند فرصتی برای ذکر قلبی و تفکر درباره آیات الهی باشد. امام علی(ع) در یکی از سخنان خود میفرمایند: «سکوت باعث میشود دل انسان به خداوند نزدیکتر گردد»(۵). این بیان نشاندهنده ارتباط مستقیم سکوت با معنویت و نزدیکی به پروردگار است.
در روایات اهلبیت(ع)، تأکید شده است که سکوت باید همراه با نیت خالص باشد تا بتواند انسان را به سوی کمال هدایت کند. از این رو، سکوت بیهدف و بدون توجه به جنبههای معنوی آن نمیتواند اثرات مطلوب داشته باشد.
سکوت؛ راهی برای اصلاح نفس
یکی دیگر از جنبههای مهم سکوت در شریعت اسلامی، تأثیر آن بر اصلاح نفس و کنترل رفتارهای ناپسند است. امام علی(ع) میفرمایند: «زبان، کلید گناهان است؛ پس سکوت کن تا از گناهان زبان دور باشی»(۶). این حدیث نشاندهنده اهمیت سکوت در پیشگیری از لغزشهای زبانی است که ممکن است موجب آسیبهای اجتماعی یا فردی شود.
سکوت همچنین فرصتی برای خودشناسی و ارزیابی رفتارهای فردی فراهم میکند. وقتی انسان سکوت اختیار میکند، وقت بیشتری برای تفکر درباره اعمال خود دارد و میتواند نقاط ضعف خود را شناسایی کند.
از سوی دیگر، در متون دینی تأکید شده که سکوت باید همراه با ادب باشد. امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه میفرمایند: «سکوتی که همراه با ادب باشد، بهترین رفتار مؤمن است»(۷). این بیان نشاندهنده ارتباط مستقیم سکوت با اخلاقیات و رفتارهای شایسته است.
پاورقیها:
۱. نهجالبلاغه، حکمت ۱۳۹.
۲. بحارالأنوار، ج ۷۵، ص ۱۷۲.
۳. قرآن کریم، سوره قاف، آیه ۱۸.
۴. عیون اخبار الرضا (ره)، ج ۲، ص ۲۴.
۵. غررالحکم، حدیث ۱۵۲۸.
۶. نهجالبلاغه، حکمت ۱۷۶.
۷. صحیفه سجادیه، دعای ۲۰.
نظر شما