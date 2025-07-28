مفتی قدس از ورود به مسجدالاقصی منع شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روز یکشنبه، نیروهای اشغالگر اسرائیلی حکمی رسمی به شیخ محمد حسین، مفتی اعظم قدس و سرزمین‌های فلسطینی و خطیب مسجدالاقصی، ابلاغ کردند که بر اساس آن وی به مدت یک هفته از ورود به مسجدالاقصی منع می‌شود؛ حکمی که ممکن است تمدید شود.

بر اساس اعلام استانداری قدس، نیروهای اشغالگر مفتی حسین را احضار کرده و حکم منع ورود او به مسجدالاقصی را که به مدت هشت روز دیگر نیز قابل تمدید است، به‌وی تسلیم کردند. علت این اقدام سخنان وی درباره غزه در خطبه نماز جمعه عنوان شده است.

شیخ محمد حسین در این‌باره تأیید کرد که صبح روز یکشنبه برای بازجویی توسط سازمان اطلاعات اسرائیل به یکی از مراکز در داخل بخش قدیمی شهر احضار شده است. این احضار پس از آن صورت گرفت که او در خطبه جمعه به انتقاد از سیاست گرسنگی‌دادن اسرائیل علیه مردم فلسطین در غزه پرداخت.

شایان ذکر است که نیروهای اشغالگر جمعه گذشته نیز شیخ حسین را از صحن‌های مسجدالاقصی بازداشت کرده بودند، اما پس از مدتی آزاد شد.

