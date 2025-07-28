به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ایتمار بن غفیر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی خواستار تشدید حملات به نوار غزه به جای ارسال کمکهای بشردوستانه شد.
به گزارش سیانان، بن غفیر در ویدئویی بیان کرد: این یک شکست اخلاقی است. درحالی که گروگانهای ما در غزه هستند، نخست وزیر ما کمکهای بشردوستانه به غزه ارسال میکند.
وی افزود: باور من این است که در این مرحله، تنها یک چیز باید به غزه ارسال شود؛ بمبهایی برای منفجر کردن، حمله، تشویق به مهاجرت و برای پیروزی در جنگ.
در روز شنبه، این وزیر افراطی رژیم صهیونیستی تصمیم کابینه برای ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه را محکوم و آن را تسلیم شدن در برابر جنبش حماس توصیف کرده بوده.
گفتنی است اخیر کمکهای بشردوستانه از برخی کشورهای عربی وارد نوار غزه شدند.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما