به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر کشور پاکستان اعلام کرد که اسلام‌آباد با هدف تضمین امنیت عمومی و ملی، تصمیمی «دشوار» مبنی بر ممنوعیت سفرهای زمینی زائران اربعین حسینی در سالجاری گرفته است و به همین منظور برنامه افزایش سفرهای هوایی در دستور کار قرار دارد.

سید محسن نقوی با انتشار بیانیه‌ای، از تصمیم غیرمنتظره این کشور درباره ممنوعیت سفرهای زمینی زائران اربعینی به ایران و عراق خبر داد.

وی اظهار داشت: پس از مشورت‌های گسترده با وزارت امور خارجه، دولت ایالت بلوچستان و سازمان‌های امنیتی، تصمیم گرفته شد که زائران اجازه سفر زمینی از پاکستان به ایران و عراق (برای اربعین امسال) را نخواهند داشت.

او افزود: این تصمیم «دشوار» به منظور حفظ امنیت عمومی و ملی گرفته شده است و با این حال، زائران پاکستانی می‌توانند از طریق مسیرهای هوایی سفر کنند.

نقوی افزود: نخست وزیر پاکستان به مقام های ذیربط دستور داده است تا حداکثر پروازها را برای تسهیل سفرهای زیارت در روزهای آینده ترتیب دهند.

انتقادات داخلی در پی تصمیم اسلام‌آباد

حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان با انتقاد شدید از تصمیم دولت اسلام‌آباد برای ممنوعیت سفرهای زمینی زائران اربعینی به ایران و عراق، آن را بازی با احساسات مردم و ضعف در حوزه مدیریتی دانست و خواهان عقب نشینی دولت از تصمیم خود شد.

ناصر شیرازی مسئول ارشد این حزب امروز با صدور بیانیه‌ای گفت که تصمیم غیرمنتظره دولت برای ممنوعیت سفرهای زمینی در آستانه اربعین حسینی مغایر با توافقات اجلاس سه جانبه اخیر وزرای کشور ایران، پاکستان و عراق است.

وی افزود: این تصمیم صرفا یک اقدام دولتی نیست بلکه به مثابه جریحه دار کردن قلب هزاران زائران چشم انتظار و بازی با احساسات آنان است.

شیرازی خواهان لغو ممنوعیت سفرهای زمینی زائران اربعینی شد و تاکید کرد: ما کوتاه نخواهیم آمد و هرگز چنین موانعی در مسیر زوار پاکستانی را تحمل نمی کنیم.

وی خطاب به دولت پاکستان گفت: طی هفته‌های اخیر میلیاردها روپیه برای تدارک سفرهای زیارتی، روادید و تامین حمل و نقل زوار اربعینی هزینه شده است و اکنون چه کسی مسئولان این خسارت کلان خواهند بود.

در همین حال دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان نیز گفت: ما از تصمیم وزارت کشور برای ممنوعیت سفرهای زمینی اربعین مطلع شده ایم اما از این مساله حساس غافل نخواهیم شد و به زودی با مقامات مسئول دیدار و گفت وگو خواهیم کرد.

