به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علامه دکتر شبیر حسن میثمی، دبیرکل مرکزی شورای علمای شیعه پاکستان، اظهار داشت که در خصوص بسته شدن مسیر زمینی برای زائران اربعین، ارتباطاتی با دولت برقرار شده و مطالبات زائران به مقامات ذیربط ابلاغ گردیده است.

وی افزود که پیشنهادات عملی نیز برای حل این مشکلات به آنان ارائه شده است.

او ابراز امیدواری کرد که دولت در این مسئله بزرگ و مهم در تصمیم خود تجدیدنظر کرده، پیشنهادات را مورد بررسی قرار دهد و با حل مثبت مسائل، نگرانی‌های عمومی را برطرف سازد.

علامه شبیر حسن میثمی همچنین با اشاره به اعتراضات جاری زائران در سند، پنجاب و بلوچستان برای احقاق حقوق خود، این تظاهرات را حق قانونی مردم دانست و به حاکمان هشدار داد که اگر راه‌حل مثبتی برای این مشکل پیدا نشود، نگرانی‌های عمومی می‌تواند تشدید یابد که این امر به وجهه حاکمان فعلی آسیب خواهد رساند.

او در عین حال، سالار کاروان‌ها و زائران را به صبر و شکیبایی دعوت کرد و از آنان خواست تا برای احقاق حق خود، اعتراضات مسالمت‌آمیز برگزار کنند.

