ممنوعیت سفر زمینی زائران به ایران و عراق فوراً لغو شود

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله حافظ سید ریاض حسین نجفی، رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان، در واکنش به تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت سفر زمینی زائران به ایران و عراق، این اقدام را محکوم کرده و خواستار لغو فوری آن شد.
وی تأکید کرد: زائران تمام سال برای سفر اربعین و زیارت مرقد امام حسین (ع) آماده میشوند. زیارت در روز اربعین اهمیت بالایی دارد و سفارش بسیاری درباره آن شده است، بنابراین دولت باید عاقلانه رفتار کند. در کشوری که پیشاپیش با مسائل و چالشهای متعدد روبهروست، ایجاد مسئله جدید تنها زمینهساز اعتراض مردم خواهد شد.
آیت الله نجفی افزود: هر سال میلیونها نفر از پاکستان برای شرکت در پیادهروی اربعین از نجف تا کربلا سفر میکنند و این یک جریان عظیم مردمی است. ممنوع کردن سفر زمینی نهتنها اقدامی تأسفبرانگیز، بلکه نشانهای از ناتوانی دولت در مدیریت این امور است.
وی گفت: وظیفه دولت و نهادهای امنیتی، تأمین امنیت و تسهیل مسیر برای شهروندان است. ما به توانایی نهادهای امنیتی خود باور داریم و مطمئنیم که آنها میتوانند امنیت زائران را تأمین کنند.
عالم برجسته پاکستان خاطرنشان کرد: کاروانهای زیارتی آماده حرکت هستند، ویزای زائران صادر شده، مقدمات کامل انجام گرفته و بسیاری از زائران توانایی خرید بلیت پرواز ندارند. برگزارکنندگان کاروانها خودروهای خود را آماده کردهاند، مجوزها گرفته شده، هزینهها پرداخت شده است. بنابراین انتظار داریم دولت فوراً این تصمیم را لغو کرده و همانند گذشته اجازه سفر زمینی را صادر کند.
.............
پایان پیام/ 218
نظر شما