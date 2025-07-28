اختصاص ۶۰ تن آرد به مواکب اربعین گیلان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرزاد اسدی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گیلان، امروز دوشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۴، در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای پشتیبانی از مراسم معنوی اربعین، اظهار کرد: همانند سنوات گذشته، در همکاری با ستاد بازسازی عتبات عالیات استان، ۱۲۰ تن کالا شامل ۶۰ تن آرد، ۴۵ تن برنج و ۱۵ تن شکر جهت پذیرایی از زائران در اختیار مواکب قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این حمایت‌ها نقش مؤثری در خدمات‌رسانی به زائران دارد، افزود: تأمین اقلام اساسی برای مواکب بخشی از مشارکت این اداره‌کل در اجرای این آیین بزرگ و معنوی است.

اسدی با اشاره به حضور گسترده مردم گیلان در آیین پیاده‌روی اربعین تصریح کرد: هر ساله جمع زیادی از عاشقان اهل‌بیت(ع) از گیلان، همچون سایر استان‌های کشور، به سوی کربلای معلی روانه می‌شوند و عشق و ارادت خود را به حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) ابراز می‌دارند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گیلان در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی گیلان آماده است همچنان در مسیر تأمین کالاهای مورد نیاز مواکب گام بردارد و در خدمت‌رسانی به زائران سهیم باشد.

