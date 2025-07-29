به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام «مهدی ماندگاری» در ویژه برنامه روز میلاد امام محمد باقر(ع) که با حضور جمعی از زائران و مجاوران در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد، با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص)؛ "أکرِمُوا أولادَکُم..."، اظهار کرد: در این حدیث از ما خواسته شده که فرزندان خود را با اخلاق و منش کریمانه، تربیت کنیم.
وی، تصریح کرد: انسانهای بزرگ سه ویژگی شاخص دارند، اول اینکه آنها در برابر نعمتهای الهی شکرگزار هستند و هنگامی که از نعمات الهی برخوردار میشوند، دچار غرور و تکبر نمیشوند چرا که داراییهای مادی را امانتی از سوی خداوند در دست خود، میدانند.
این کارشناس دینی، اظهار کرد: همچنین انسانهای بزرگ در برابر سختیها و مشکلات زندگی مقاوم و صبور هستند و در چالشها و سختیها، هرگز دچار نا امیدی نمیشوند.
وی، عنوان کرد: سومین ویژگی انسانهای بزرگ این است که در هر شرایطی راضی به رضای الهی هستند و از آنجا که به حکمت خدا ایمان دارند در برابر مقدرات الهی نیز تسلیم امر خدا هستند و همواره به فضل و رحمت پروردگار، امیدوارند.
حجتالاسلام ماندگاری، خاطرنشان کرد: کسی که در برابر نعمتهای الهی شاکر، در برابر مشکلات زندگی صبور و در برای مقدّرات و مشیت الهی تسلیم است، خداوند نیز زندگی سعادتمندانهای برای او رقم میزند و چنین فردی، هیچگاه در زندگی دچار ناامیدی نمیشود.
......................
پایان پیام / ۳۴۸
نظر شما