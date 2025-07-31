مهمترین مکان و زمان تبلیغ کجا و چه زمانی است؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: مهمترین برهه‌ای و زمان و مکانی که تبلیغ، آنجا معنا میدهد، جائی است که فتنه وجود داشته باشد. بیشترین زحمت در صدر ‌اسلام و در زمان پیغمبر، زحمات مربوط به منافقین بود. بعد از پیغمبر، در زمان امیرالمؤمنین زحماتی بود که از درگیری و چالش ‌حکومت اسلامی با افرادی که مدعی اسلام بودند، به وجود می آمد.

بعد هم همین جور؛ در دوران ائمه (علیهم‌السّلام) هم همین ‌جور؛ دوران غبارآلودگی فضا. والّا آن وقتی که جنگ بدر هست، کار، دشوار نیست؛ آن وقتی که در میدانهای نبرد حاضر میشوند، با ‌دشمنانی که مشخص است این دشمن چه میگوید، کار دشوار نیست. آن وقتی مسئله مشکل است که امیرالمؤمنین در مقابل ‌کسانی واقع میشود که اینها مدعی اسلامند و معتقد به اسلام هم هستند؛ اینجور نبود که معتقد به اسلام هم نباشند، از اسلام ‌برگشته باشند؛ نه، معتقدند به اسلام، راه را غلط میروند، هواهای نفسانی کار دستشان میدهد.

این، مشکلترین وضع است که افراد ‌را به شبهه می‌اندازد؛ به طوری که اصحاب عبداللَّه‌بن‌مسعود می آیند خدمت حضرت، میگویند «انّا قد شککنا فی هذا القتال»! چرا ‌باید شک کنند؟ این شک خواص، پایه‌ی حرکت صحیح جامعه‌ی اسلامی را مثل موریانه میجود. اینی که خواص در حقایق روشن ‌تردید پیدا کنند و شک پیدا کنند، اساس کارها را مشکل میکند.

مقام معظم رهبری یکی از اصلی ترین و ریشه ای ترین منافذ متزلزل کننده نظام اسلامی را می فرمایند و زمانی مبارزه با اینگونه چالش ها برای جامعه اسلامی آسان می شود که آحاد جامعه از بصیرت کافی نسبت به این مسئله برخوردار باشند و نسبت به دشمن داخلی و خارجی هوشیار باشند.

